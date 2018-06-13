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Житель Горного Алтая получил более девяти лет колонии за убийство приятеля

, ИА "Амител"
Преступление было совершено из-за некорректного поведения осужденного в отношении сожительницы его собутыльника

Фото: lomolenobl.ru

Суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Онгудайского района Республики Алтай за убийство приятеля. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел ночью 15 декабря прошлого года в селе Онгудай. В одном из жилых домов мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт из-за некорректного поведения осужденного в отношении сожительницы хозяина дома. В результате злоумышленник ножом ударил потерпевшего сзади по одному разу в спину и правое плечо. От полученных повреждений и обильной кровопотери потерпевший вскоре скончался.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему девять лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.

Подчеркивается, что приговор суда в законную силу еще не вступил.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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