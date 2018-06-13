Фото: instagram.com
Омская учительница истории вернется в ту же школу, из которой ее уволили за фотосессию в купальнике. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря областного Минздрава Илью Крылича.
"Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", — приводит агентство его слова.
Напомним, на минувшей неделе 26-летнюю учительницу Викторию Попову уволили из образовательного учреждения по ее заявлению после того, как в Сети появились ее снимки в купальнике. Руководство школы заявило, что это недопустимо в соответствии с кодексом этики педагогов.
Позднее стало известно, что учительница в свободное от работы время проходила обучение в модельной школе, где и были сделаны снимки в жанре пин-ап. Снимки девушка в соцсетях не выкладывала, однако это сделала в рекламных целях сама модельная школа.
Новость об увольнении вызвала в Сети широкий общественный резонанс. В частности, во "ВКонтакте" был запущен флешмоб в поддержку педагога. В рамках него учителя стали выкладывать свои снимки в купальниках под хештегом #учителятожелюди.
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