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Энергетики восстановили подачу электричества на полуостров Крым. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минэнерго РФ.
Напомним, ранее появилась информация, что без электроснабжения в Республике Крым и Севастополе остались порядка 2,35 миллиона человек, а в Краснодарском крае — 135,4 тысячи человек. "Всего 2 млн 485,4 тыс. человек, 910 МВт (мощность отключенных потребителей)", — уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что энергоснабжение жителей полуострова было восстановлено в 17:22 по московскому времени.
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