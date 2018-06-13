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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева порекомендовала россиянкам не вступать в интимную связь с иностранными болельщиками, чтобы впоследствии не воспитывать детей в неполных семьях. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на радио "Говорит Москва".
Плетнева добавила, что хотела бы, чтобы в России женились по любви, "неважно, какой национальности, которые бы были гражданами России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их".
Также она напомнила, что после Олимпиады 1980 года в стране появилось множество матерей-одиночек, чьи дети впоследствии страдают.
"Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", — добавила депутат.
Напомним, мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Предположительно, его посетят до миллиона болельщиков. Больше всего интерес к чемпионату мира проявили фанаты из стран Латинской Америки, США, Германии и Швейцарии.
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