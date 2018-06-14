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Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович на встрече с молодежью на фестивале фантастики и науки "Старкон-2018" в Санкт-Петербурге посетовал на поведение гостей программы, после съемок сметающих все на своем пути ради еды на барабане. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на "КП в Петерубрег".

Корреспондентка отметила, что Якубович не хотел вновь говорить о шоу и согласился дать ответ лишь на один вопрос: "Куда девается жратва?!".

Ведущий отметил, что каждый раз на шоу печатается 150 пригласительных билетов, однако всегда в зале больше людей — около 300-400, а иногда и больше тысячи. "Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли", — рассказал Якубович.

Он добавил, что зрители рассовывают пирожные по карманам и кладут их за пазуху, назвав происходящее "чем-то невероятным". "Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", — заключил ведущий.

Во время беседы Якубович отметил, что и "сам за соленый огурец Родину продаст". Издание пишет, что из-за лишнего веса он страдал от высокого давления и повышенного сахара в крови. Перед одним из отпусков ведущий решил похудеть, чтобы не смущать на пляже свою жену и дочь. В итоге Якубовичу удалось сбросить 24 килограмма, и сейчас его вес составляет 78 килограммов.

Напомним, ранее Якубович уже становился участником скандала из-за заявлений о "Поле чудес". Тогда он якобы назвал программу бестолковой, а участие в ней — "диагнозом и шизофренией". Позднее ведущий отметил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.