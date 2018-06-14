Четверг, 14 Июнь, 02:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,12
€ 74,14
401719
18°
Обь
533см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Летний отдых-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский крайПаводок-2018
Новости

Якубович пожаловался на россиян, "приходящих жрать" на "Поле чудес"

, ИА "Амител"
По словам ведущего шоу, зрители после съемок набрасываются на барабан и съедают все принесенное

Фото: newspile.ru

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович на встрече с молодежью на фестивале фантастики и науки "Старкон-2018" в Санкт-Петербурге посетовал на поведение гостей программы, после съемок сметающих все на своем пути ради еды на барабане. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на "КП в Петерубрег".

Корреспондентка отметила, что Якубович не хотел вновь говорить о шоу и согласился дать ответ лишь на один вопрос: "Куда девается жратва?!".

Ведущий отметил, что каждый раз на шоу печатается 150 пригласительных билетов, однако всегда в зале больше людей — около 300-400, а иногда и больше тысячи. "Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли", — рассказал Якубович.

Он добавил, что зрители рассовывают пирожные по карманам и кладут их за пазуху, назвав происходящее "чем-то невероятным". "Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", — заключил ведущий.

Во время беседы Якубович отметил, что и "сам за соленый огурец Родину продаст". Издание пишет, что из-за лишнего веса он страдал от высокого давления и повышенного сахара в крови. Перед одним из отпусков ведущий решил похудеть, чтобы не смущать на пляже свою жену и дочь. В итоге Якубовичу удалось сбросить 24 килограмма, и сейчас его вес составляет 78 килограммов.

Напомним, ранее Якубович уже становился участником скандала из-за заявлений о "Поле чудес". Тогда он якобы назвал программу бестолковой, а участие в ней — "диагнозом и шизофренией". Позднее ведущий отметил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.06.2018 01:46
Паша ЛЮТИКОВ_google

ага.раньше сам жрал от пуза.даже.говорят один раз в больницу увезли-чего то сожрал очень много из подарков..

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
02:05
Россиянина осудили за использование в сети государственного герба России 0
01:03
Кудрин заявил о невыполнении большинства положений майских указов 0
00:03
Якубович пожаловался на россиян, "приходящих жрать" на "Поле чудес" 1
23:49
В Госдуме порекомендовали россиянкам отказаться от интима с иностранцами 0
23:31
В Крыму восстановили энергоснабжение 0
23:06
Уволенная за снимки в купальнике омская учительница вернется в ту же школу 0
22:47
Житель Горного Алтая получил более девяти лет колонии за убийство приятеля 0
22:24
Очевидцы: автомобиль протаранил дом в Барнауле 0
22:09
Путин уволил Клименко с поста советника президента по интернету 0
21:48
Новосибирские спасатели сняли девушку с перил балкона на 17-м этаже 0
21:31
Дональд Трамп назвал главных врагов Америки 0
21:12
Очевидцы: в Барнауле сбили мотоциклиста 1
20:57
Путин назначил новую президентскую администрацию 0
20:39
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной РФ на первом матче ЧМ-2018 1
20:19
СМИ: весь Крым остался без света 0
19:49
На Алтае мужчина убил собутыльника, пристававшего к его родственнице 0
19:24
Киев предложил Лондону объединиться для борьбы с "российской агрессией" 2
19:08
Коротко о главном: интервью с Виктором Томенко, беды дорожников и буря
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 июня
18:54
Барнаульцев развезут по домам на трамваях и автобусах после трансляции ЧМ 0
18:32
Песков перечислил имена иностранных лидеров на открытии ЧМ-2018 1
18:14
"Следящий кот": оптическая иллюзия из России покорила Сеть 0
17:49
Алтайским педагогам, привлекаемым к организации ЕГЭ, увеличат зарплату 3
17:36
Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла слухи о его смерти 1
17:22
Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 8 мая 1
17:11
Южные районы Алтайского края завалило крупным градом 0
17:04
Эксперты: Томенко выиграет выборы в Алтайском крае в первом туре 11
16:49
Сами посмотрите: ЛДПР позвала главу региона Томенко в проблемный Рубцовск 1
16:36
Дмитрий Козак исключил возможность удорожания бензина до 100 рублей за литр 8
16:25
Закон о пенсионном возрасте внесут в Госдуму 14 июня 11
16:12
Как провести короткую рабочую неделю и где побывать с 13 по 15 июня 1
16:06
Новый рекорд интенсивности движения установили на Крымском мосту 1
15:54
СК ищет связь между падением бийчанина из окна и главой фирмы микрозаймов 0
15:40
Красотка знает толк в футболе: вояж по Instagram "Мисс мундиаль – 2018" 3
15:33
Барнаульский Затон перевели в режим повышенной готовности из-за паводка 0
15:24
Жительница Бельгии завоевала титул "Мисс мундиаль – 2018" 0
15:13
Сотрудники "Почты России" получат служебные пистолеты 8
15:04
Буря с грозами и градом надвигается на Алтайский край 0
14:50
Двух безвестно пропавших в мае мужчин разыскивают на Алтае 0
14:41
Главный по правам: в Алтайском крае переизберут омбудсмена 1
14:33
Столкновение легковушек блокировало движение трамваев в Барнауле 3
14:22
"Мы пока терпим": подорожание битума ударило по карману дорожников Алтая 2
14:15
Владельца лодочной пристани задержали после гибели 11 человек на Волге 10
14:05
Из шторма с грозой в жару до +32: какая погода ждет Алтай на этой неделе 0
13:52
Кто выиграет чемпионат мира по футболу в России: прогноз Amic.ru 6
13:40
Барнаульские депутаты и молодогвардейцы провели детский праздник 12 июня 1
13:34
Россияне снова стали тратить больше денег 12
13:23
Алтайский футболист Александр Жиров заключил контракт с клубом из Германии 0
13:14
На Алтае выяснят, почему лебеди попали в опасную жидкость и не могут летать 1
13:03
Стоп-кадр. В Рубцовске о безопасности знают всё и даже больше 0
12:51
Трамп объяснил критику в свой адрес от де Ниро "низким уровнем интеллекта" 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.