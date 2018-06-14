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Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Думе с отчетом о деятельности ведомства рассказал о проблемах с выполнением майских указов Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на агентство ТАСС.
По словам Кудрина, производительность выросла с 2011 по 2016 год лишь на 3,8%, однако должна была вырасти в 1,5 раза. В то же время индекс производительности труда и вовсе снизился, а доля инвестиций в ВВП в прошлом году составила 21,9% при целевом показателе 27% к 2018 году.
Проблемы также возникли с увеличением в ВВП России доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Предполагалось, что по сравнению с 2011 годом она увеличится в 1,3 раза, однако на самом деле доля подобной продукции составила всего 21,7 против 19,6% в 2011-м.
При этом Кудрин отметил, что по ряду направлений, в том числе по повышению оплаты труда учителей, показателей майских указов все же удалось достичь.
Издание пишет, что 4 июня на встрече с Путиным Кудрин доложил о недочетах в исполнении и финансировании госпрограмм почти во всех министерствах в 2017 году.
В мае 2012 года после инаугурации Путин дал кабмину 218 поручений, которые касались социально-экономического развития страны.
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