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Россиянина Константина Ярошенко, которого приговорили в Америке к 20 годам тюрьмы, перевели из тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в тюрьму Metropolitan Detention Center в районе Бруклин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Бюро тюрем США.
Уточняется, что данная тюрьма, рассчитанная на одну тысячу 864 заключенных, находится в восточной части Нью-Йорка. Представитель администрации тюрьмы в беседе с агентством не смогла уточнить, будет ли Ярошенко находиться в этой тюрьме долго или его переведут в другую тюрьму. Она отметила, что для того, чтобы следить за перемещениями заключенного в системе американского Бюро тюрем, нужно знать его регистрационный номер.
Ранее пресс-служба российского посольства в Штатах сообщила, что Ярошенко переводят из тюрьмы "Форт-Дикс" во временный изолятор в Нью-Йорке. Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы россиянина, ранее заявлял, что добивается его перевода из спецблока тюрьмы "Форт-Дикс". До этого летчик был помещен в карцер, несмотря на диарею и проблемы с желудком, он находится там уже более месяца.
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