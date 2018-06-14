Призыв не спать с иностранцами раскритиковали Милонов и Ханга

Журналист и телеведущая Елена Ханга раскритиковала главу комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу, которая призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, прибывшими на чемпионат мира, сообщает телеканал "360".

По словам Плетневой, россиянки "своих детей рожать должны": "Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе".

Ханга заявила, что ей "хотелось бы заглянуть в глаза" депутату и спросить, "что ее смущает в детях разной расы".

"Вот я могу ей показать фотографию своей дочери. Очень красивая девочка. Может, она объяснит, чем моя дочка хуже ее дочки? У нее дочка, видно, одной расы с мужем. Вот если у нее будет хотя бы один пример, чем моя дочка хуже, тогда у нас разговор получится", — сказала Ханга.

Она также возмутилась, что подобные заявления звучат от официальных лиц.

"Когда-то у нас в Советском Союзе была политика дружбы, дружбы народов. Мы сейчас можем сколько угодно смеяться над СССР. Но, действительно, в СССР было запрещено и безнравственно выступать с такими комментариями. А чтобы официальное лицо делало такое заявление, вообще даже в страшном сне представить нельзя было", — добавила Ханга.

Против позиции Плетневой выступил и депутат Госдумы Виталий Милонов. "Я все-таки из Петербурга, у нас окно в Европу, как считается. Мы не склонны солидаризироваться именно с таким контекстом", — сказал он.

По его словам, любая девушка должна ответственно относиться к своему кругу общения и понимать, что "ее любовь – это ценность, а не так вот — налево, направо".

При этом, как подчеркнул Милонов, раса здесь совершенно ни при чем: "Я думаю, что каким-то образом помечать наших гостей как наиболее нежелательных партнеров, наверное, не стоит. Чем наш балбес-алкоголик лучше их балбеса? Все равно балбес. Наши девушки просто должны помнить, что они лицо нашей страны".