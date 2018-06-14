Россияне считают главным достоинством нации гостеприимство, трудолюбие и душевность. Среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Исследование социологов было посвящено образу нации в глазах самих россиян. Было предложено выбрать из перечня не больше пяти эпитетов, которые лучше всего характеризуют русских людей.
45% опрошенных главным качеством соотечественников назвали гостеприимство. На втором месте оказалось трудолюбие — 41%, за ним следует душевность — 33%.
В числе негативных качеств лидирует пьянство — 16%. На втором месте находится отсутствие дисциплины — 6%. Грубость и хитрость упомянули 6% опрошенных.
По словам представителей ВЦИОМ, чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян.
Опрос был проведен среди двух тысяч россиян.
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