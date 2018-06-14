Врио губернатора Амурской области Василий Орлов объяснил свое решение выдвинуть в Совет Федерации кандидатуру Ивана Абрамова, сообщает URA.RU.
"С Иваном Абрамовым я знаком со школьной скамьи. Это наш земляк, он добился очень серьезных успехов на федеральном уровне, один из ключевых депутатов фракции ЛДПР в Госдуме, обладает серьезным опытом. Нам было бы грешно не пользоваться такими людьми", — заявил Орлов в интервью телеканалу "Россия 24".
Сам Абрамов, как отмечается, такому стечению обстоятельств только рад. По его словам, сегодня в вверенном ему регионе складывается непростая социально-экономическая обстановка. Поскольку ему хорошо знакомы проблемы области и ее жителей, он готов представлять их интересы на федеральном уровне.
"Мы знаем проблемы, с которыми сталкивается регион, я давно его представляю в Госдуме. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо консолидировать наши усилия, чтобы область и ее жители жили лучше", — заявил Абрамов, уточнив, что одной из проблем является большая закредитованность.
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Кумовство при нынешнем царе только процветает!