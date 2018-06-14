Страховки от неурожая подешевеют для фермеров

Фермеры будут платить гораздо меньше за страховки от неурожая, отменится порог гибели урожая сельхозкультур, а экспертизы в таких случаях будут проводить с помощью данных авиа и космического мониторинга. Законопроект рассмотрит на своем заседании Комитет палаты по аграрным вопросам, пишет "Парламентская газета".
Соответствующие изменения должны быть внесены в федеральные законы "О господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования" и "О развитии сельского хозяйства".
"Стоимость страховки удешевится за счет уменьшения части убытка, которая этой страховкой не покрывается", — сказано в проекте.
Закон об агростраховании с господдержкой действует в стране с 2012 года. По нему государство субсидирует аграрию 50% стоимости полиса страхования урожая или сельхозживотных. Полисы с господдержкой покрывают катастрофические риски: выплата аграрию полагается в случае гибели от 20% урожая по сравнению со статистикой за последние 5 лет.
Минсельхоз, Минфин и Национальный союз агростраховщиков (НСА) документ поддерживают. В 2017 году рынок агрострахования с господдержкой переживал спад. Только в первом полугодии сборы компаний по страхованию сельхозрисков снизились на 52% — до 2,6 млрд рублей, по договорам с господдержкой — на 64%, до 1,7 млрд рублей, а площадь застрахованных посевных площадей сократилась в три раза — с 1,865 млн га до 559 тыс. га.
Страховщики связывают это с введением единой агросубсидии: до 2017 года регионам выделялись отдельные субсидии на агрострахование, а теперь эти средства включены в состав общей сельхозсубсидии, в рамках которой аграрии могут сами определять цели расходования средств.
Тема агросубсидий была поднята председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаилом Щетининым на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге в апреле 2018 года. Это было связано с реализацией государственной доктрины продовольственной безопасности России и безопасного ведения аграрного бизнеса, так как резкие перемены в системе государственного субсидирования в 2017 году привели к обвалу объемов страхования с господдержкой по всей стране.
Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин считает, что поправки коллег по поводу страхования фермеров надо принимать концептуально: "При доработке мы сможем систематизировать нормативно-правовое регулирование сельскохозяйственного страхования, обеспечить его общедоступность и стабильность во времени, увеличить объемы государственного финансирования".
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