Прошедшая "Прямая линия с Владимиром Путиным" оказалась самой неудачной с 2011 года с точки зрения рейтинга, так как не вызвала особого интереса у россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
Трансляцию, которую вели российские телеканалы, посмотрели лишь 5,78 млн граждан России. Это самый низкий показатель с 2011 года. Для президента России Владимира Путина прошедшая "Прямая линия" стала первой во время нового шестилетнего срока на высшем государственном посту и 16-й с 2001 года.
В 2017 году "Прямую линию", согласно данным исследователей, смотрели 6,2 млн человек. В 2016 — 7,1 млн россиян. В 2015 за программой наблюдали 8,4 млн человек. В 2014 году "Прямой линией" интересовалось чуть более 7 млн россиян. В 2013 году — почти 6 млн человек.
В 2011 году "Прямая линия с Путиным" заинтересовала около 4 млн телезрителей.
"Прямая линия с Путиным" состоялась 7 июня и продлилась 4 часа 20 минут. Президент ответил на 73 вопроса россиян.
Для исследования Mediascope, как пояснили в компании, использовал все российские города с населением более 100 тыс. человек. Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.
Согласно официальным данным, наибольшую аудиторию в этом году собрала трансляция "Прямой линии" на Первом канале - 2,77 млн. По "России-1" за ней следили примерно 2,42 млн зрителей, по "России 24" — 459 тыс. человек, по каналу "Мир" — около 132,2 тыс. человек.
Комментарии
ахаххаха, и при этом в кремле втирают, что сейчас царек как никогда популярен и 76% набирает
Интересно, как фиксировалось количество просмотров?
Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет
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И до 14 лет! Старше в Деда Мороза, Бармалея и прочие сказки уже не верят.
осто.. это враньё.
14.06.2018 09:07
гость
Не надо ерничать!
Заметьте, что уже месяц никто про 76% не "втирает". Просто эта тема "ушла" с медийного пространства. И данных опросов (всегда удивлялся, кстати, кто и, главное где их проводят!)ни кто не приводит по этому поводу.Были правда после назначения "нового Премьера" робкие вбросы, что рейтинг МДА вырос , и то как то всё ушло в песок...
Мальчик стал кричать: -Сюда, сюда скорей, волк! Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, - не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо. (С)
Заметьте, что уже месяц никто про 76% не "втирает".
Так это потому что народ на эту брехню начал злиться же открыто, вот тихо и захлопнули пасти путиноиды. Некоторые наконец-то даже поняли, что "линии" это очередная порция лапши на уши. Пусть там сидят лизоблюды вокруг пустозвона и хлопают в ладоши со счастливыми рожами, на которые смотреть противно. Ещё противней, что в большинстве там молодёжь, видимо, московская. Ну что ж, они вместе с Путиным жрут то, что вся Россия зарабатывает, им лизать надо, а то от кормушки отгонят.
Видимо после того как в правительстве вместо перемен прошла рокировка, народ оказался разочарован сильно сильно.
А впереди только пропасть
Сейчас все радуются мундиалю, а на амике всё по - прежнему
Фразеологизм «А король-то голый» или просто «Голый король» означает ложь, утверждение в качестве истины того, чего на самом деле нет. Голым королем называют человека, рядящегося в чужие одежды.
14.06.2018 09:35
- гость -
Сейчас все радуются мундиалю, а на амике всё по - прежнему
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В дурдоме у тебя видать весело?
смотрят 1,5 миллиона чиновников и силовики, кому по должности положено, остальным фиолетово
Просто шоу надоело, даже губеры уже не потеют.
14.06.2018 09:39
гость
"остальным фиолетово"
Это точно!
А неинтересно стало.
Ответы об одном.
Поступки прямо противоположны.
Холодильник победил телевизор? А как топили за путю, как ктопили...
Можно много говорить в ящик, а воз и ныне там - демократия в лице МедвеПутоФ
Да сколько можно слушать его болтовню! Я бы уж лучше Брежнева послушал. Он был намного честнее и ближе к народу. А вообще-Слава Великому Сталину!!!
14.06.2018 09:38
- гость -
В дурдоме у тебя видать весело?
у тебя дурдом в голове, так не переноси его на других
На хз нужен ваш мундиаль))) название неверное соответствует муд.......... и лапша , за все годы ни одного настоящего вопроса с Алтайского края.... разочерование, теперь еще маркетинговый ход - бензин будет стоить 100 руб.... .... весь народ в шок, а потом " ой нет рублей 60.... и мы все "ой у слава Богу не 100!"
Унылое шоу с унылым шоуменом.
Зато как хорошо начинал когда-то: рязанский сахарок, потом войнушку замутил, дальше Норд-Ост, жмурки с губернаторами, еще войнушка с грузинами. Вот тогда вопросы кипели и шоу было ништяк. А теперь уже не то.
14.06.2018 10:07
Сталинский Сокол
Что у вас в голове творится - только вам понятно. Какой Брежнев, какой ближе?
Над ним в открытую ржали. Лёня-Бровеносец) Си.ьки-маси.ьки)
14.06.2018 10:45
Гость
Я хоть и против Путина, но не надо грязи.
1. Рязанский сахарок кем доказан? Купленным Литвиненко?
2. Не чеченцы начали вторую чеченскую? А басаевский рейд в соседний Дагестан?
3. Норд-Ост тоже не чеченцы захватывали? И взрывчатки там
4. Войнушку не грузины начали? А отчего ЕС другого мнения?
14.06.2018 10:49
Грантштейн
"не надо грязи"
А если больше они ничего не могут? Кроме грязи.