Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучив данные исследования, посвященного защите прав трудящихся, пришел к выводу, что защитниками трудовых прав россиян сегодня, прежде всего, выступают непосредственные руководители, а не профсоюзы или государство.
По словам самих работников, за соблюдением их прав на предприятии следят в первую очередь непосредственные начальники (34%), а также дирекция (29%), реже — профсоюзные организации (15%).
16% опрошенных россиян считают, что их права "никто не защищает".
Отмечается, что при возникновении проблем на работе за защитой своих прав россияне чаще всего обращались к начальству — об этом сказали 15% респондентов. 12% опрошенных предпочли решить вопрос, сменив место работы. К помощи профсоюзных организаций прибегали 6%, еще 6% обращались в суд. К друзьям и знакомым за помощью шли 4%.
Большинству опрошенных (63%), прибегавших к каким-либо способам защиты своих трудовых прав, удалось добиться справедливости. Работники, которым никогда не приходилось обращаться за подобной помощью (58%), в большинстве случаев объясняют это отсутствием необходимости (79%). Бесполезными подобные действия считают 13%.
Комментарии
Уничтожены все механизмы по защите прав работников - если к царю на прямую линию не пробьешься, то ничего не отстоишь!
Уж так повелось на Руси... Если начальник вдруг нормальный человек, или хотя бы адекватный, то можно и мнение высказать, и права отстоять, и помощь от него получить.
по ходу все эти защищятели того или иного занимают свои места и направленны именно туда лишь для того, чтобы обращение того или иного нуждающегося далее никуда не пошло
Гаранты гарантируют права и свободы только Человеку и Гражданину. А вы, рабы, вперед на плантации, солнце еще высоко!