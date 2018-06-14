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Права работающих россиян больше отстаивают работодатели, чем государство

, ИА "Амител"
16% опрошенных россиян считают, что их права "никто не защищает"

Фото: gagauz.md

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучив данные исследования, посвященного защите прав трудящихся, пришел к выводу, что защитниками трудовых прав россиян сегодня, прежде всего, выступают непосредственные руководители, а не профсоюзы или государство.

По словам самих работников, за соблюдением их прав на предприятии следят в первую очередь непосредственные начальники (34%), а также дирекция (29%), реже — профсоюзные организации (15%).

16% опрошенных россиян считают, что их права "никто не защищает".

Отмечается, что при возникновении проблем на работе за защитой своих прав россияне чаще всего обращались к начальству — об этом сказали 15% респондентов. 12% опрошенных предпочли решить вопрос, сменив место работы. К помощи профсоюзных организаций прибегали 6%, еще 6% обращались в суд. К друзьям и знакомым за помощью шли 4%.

Большинству опрошенных (63%), прибегавших к каким-либо способам защиты своих трудовых прав, удалось добиться справедливости. Работники, которым никогда не приходилось обращаться за подобной помощью (58%), в большинстве случаев объясняют это отсутствием необходимости (79%). Бесполезными подобные действия считают 13%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2018 09:20
- гость -

Уничтожены все механизмы по защите прав работников - если к царю на прямую линию не пробьешься, то ничего не отстоишь!

0  0
14.06.2018 09:23
- гость -

Уж так повелось на Руси... Если начальник вдруг нормальный человек, или хотя бы адекватный, то можно и мнение высказать, и права отстоять, и помощь от него получить.

0  0
14.06.2018 10:06
месный

по ходу все эти защищятели того или иного занимают свои места и направленны именно туда лишь для того, чтобы обращение того или иного нуждающегося далее никуда не пошло

0  0
14.06.2018 10:37
гость

Гаранты гарантируют права и свободы только Человеку и Гражданину. А вы, рабы, вперед на плантации, солнце еще высоко!

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