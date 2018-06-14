Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью изданию "Сноб" впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, ранее звучавшие в его адрес, сделав официальное заявление.
Слуцкий рассказал, что никогда не приставал к журналисткам и никого из них не называл "зайчуткой".
"В моем лексиконе нет такого слова. Я мог сказать "зайчонок", — отметил депутат, подчеркнув, что так он называет всех девушек и женщин, к которым хорошо относится.
Что касается записи разговора на диктофон, то, как отметил Слуцкий, "возможно, она скомпилирована, нарезана из разных эпизодов, потому что я разговора, в котором меня обвиняют, не помню".
Также Слуцкий уточнил, что никогда не "хватал за лобок" сотрудницу ВВС Фариду Рустамову.
"Никаких физических контактов с лобком или другими частями тела этой дамы у меня не было. Можете считать это официальным заявлением", — заявил он.
Однако Слуцкий допустил, что мог в знак позитивного внимания поцеловать журналистку: "Ну, в щечку целовал, может, я не помню".
Как считает депутат, обвинения в домогательствах являются частью кампании, у которой есть некий "режиссер". По словам Слуцкого, одной из его знакомых предлагали за полтора миллиона долларов подписаться под статьей, в которой говорилось, что парламентарий ее изнасиловал. Она отказалась. "Запрос со всеми скриншотами я отправил в компетентные органы", — добавил Слуцкий.
Напомним, депутат Слуцкий стал участником скандала о домогательствах. Сразу несколько журналисток федеральных СМИ выступили с обвинениями против него. Сам Слуцкий все обвинения отрицает. Думская комиссия по этике не нашла нарушений в "приставаниях" депутата к журналисткам. Слуцкий опоздал на заседание на 45 минут и давал показания несколько минут в закрытом режиме. Во время прошедшей "Прямой линии" президенту Владимиру Путину задали вопрос об этой истории. Глава государства ответил, что подобные претензии не должны становиться кампанией против кого-либо.
Комментарии
Да козёл он.
-Какая отвратительная рожа!
к/ф ""Джентльмены удачи"
Не прошло и полугода) а мне слово зайчутка понравилось, я теперь так собак своих называю)
если на лобке нет отпечатков его пальцев - значит невиновен!
сотрудницу ВВС Фариду Рустамову...
Какой то бред со всеми этими домогательствами. Насмотрелись на Запад...