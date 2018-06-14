Фото: rf-54.ru
Полиция в Барнауле разыскивает велосипедиста, допустившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился еще 7 июня на улице Георгия Исакова в районе дома №129а около 18:30.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода неустановленным велосипедистом, который скрылся с места происшествия. За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивается велосипед "Стелс" темного цвета, сзади с цветным крылом", — уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
умные правила сделали - разрешили ездить велосипедистам по тротуарам. Сколько уже посбивали пешеходов
вылысыпыдысты оны такые не зря 6 ы у них в названии
Пусть лучше по тротуарам тошнят, чем чудят на проезжей части!
PS На форуме ВелоБарнаула пошукайте, по-любому там прячется...
Велосипедист приравнивается к пешеходу по правилам дорожного движения. Какое ДТП? Это столкновение двух пешеходов лбами.