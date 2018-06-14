Поклонская решила проверять депутатов Госдумы с помощью силовиков

Председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская заявила, что в отношении некоторых депутатов нижней палаты парламента потребуется проверка с привлечением правоохранительных органов, сообщает телеканал 360.
По словам Поклонской, в комиссию поступили обращения, и факты, указанные в них, "необходимо будет проверять в рамках специальной проверки.
Однако назвать конкретные фамилии она отказалась.
"Эта проверка уже организована нашей комиссией с привлечением правоохранительных органов в отношении некоторых депутатов", — сообщила Поклонская.
Она отметила, что специально не называет фамилии парламентариев, чтобы не давать повода для спекуляций.
Комментарии
Отправьте ее на родину - в хахляндию. Не припомню более назойливую личность среди депутатов.