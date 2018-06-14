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Обрушение породы произошло поздним вечером 13 июня на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным экстренного ведомства, информация о ЧП поступила в 22:35.
"В 05:50 14 июня 2018 года аварийно-спасательные работы завершены, шахта продолжила работу. Всего в ликвидации происшествия задействовано 25 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС России 24 человека и 5 единиц техники", — добавляют в МЧС.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Хорошо, что люди целы! А всё остальное в горном деле - повторяющиеся случайности.