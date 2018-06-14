Жители Рубцовска обсуждают, как в последние два дня город стал свидетелем нескольких необычных или нечастых в тех краях явлений, пишет "Алтайская правда".
Во вторник, 12 июня, по городу гулял смерч. Происходило это вечером рядом с вокзалом. В группе "Инцидент Рубцовск" появилось видео, на котором запечатлено природное явление.
На следующий день на жителей города и ближайших сел обрушилась непогода. В частности, в Рубцовске выпал град.
А после в город пришел лось. Рубцовчане наблюдали, как по улице в районе АЗС "Техно" бегал молодой сохатый. Куда после этого делось животное, информации нет.
В Сети появились предположения, что смерч хотел поездом уехать из Рубцовска и ждал свой рейс у вокзала, а лось прибежал из леса к автозаправке, чтобы посмотреть на цены на топливо.
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