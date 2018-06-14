Американские физиологи из Университета Северной Каролины составили "фоторобот" Бога, сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию в журнале PLOS ONE.
В ходе эксперимента они опросили более 500 человек, чтобы узнать, как же, по их мнению, он выглядит. Ответы респондентов были объединены в изображение. Отмечается, что все опрошенные называли себя христианами.
Людям было показано несколько пар изображений с лицами. Из каждой пары респондентам нужно было выбрать то лицо, которое, по их мнению, соответствует представлению о внешности творца.
После этого исследователи объединили все изображения, выбранные респондентами, в одно. Таким образом получился "фоторобот".
Отмечается, что в эксперименте принимали участие представители разных политических убеждений и относились к разным расам. Например, Бог в представлении группы консерваторов более могущественный, а у либералов — более женственный и молодой.
Что касается афроамериканцев, то исследователи отметили в таком "фотороботе" больше черт, которые относятся к этой расе.
Комментарии
Фильм "Догма" смотрели? Вот то-то и оно.
баба за рулём этого ужасного мира? тогда понятно, куда он катится!