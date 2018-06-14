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Новый мобильный оператор появился в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирске

, ИА "Амител"
На рынок услуг сотовой связи вышла компания ТТК

Фото: greatchat.ru

Компания ТТК (ТрансТелеКом) запустила в среду, 13 июня, в работу новый мобильный оператор TTKMobile в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сообщил представитель компании на пресс-конференции.

"Сегодня купить sim-карту мобильного оператора от ТТК могут жители семи регионов России. В течение года подключиться к услугам мобильной связи от нашей компании можно будет по всей стране", — отметил президент компании ТрансТелеКом Роман Кравцов.

Кроме трех вышеназванных регионов Сибири это Краснодарский край, Рязанская, Ростовская, Челябинская области. Запущен оператор на базе инфраструктуры компании Tele2. TTKMobile выступает тут как виртуальный оператор связи (оказывает услуги мобильной связи под собственной торговой маркой, но инфраструктуру арендует у партнера).

"Почему мы решили запустить мобильного оператора? Это тренд, давно развитый в Европе и США. Многие компании стремятся стать субъектами телеком-рынка и запускают своих провайдеров. Но практически ни один федеральный провайдер не обходится без осознания того, чтобы от своего имени либо в партнерстве с кем-либо предоставлять полный пакет телекоммуникационных услуг, включая мобильную связь", — прокомментировал советник президента по коммерческой деятельности компании ТТК Алексей Ноздрин.

Номер оператора будет начинаться с 958.

В компании подчеркивают, что ее преимущества в отсутствии дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны (все звонки по России входят в тарифный план), переход неистраченного трафика на следующий месяц и безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам.

В честь запуска компания предлагает промо-тариф "Первый": 8Гб мобильного трафика, 300 минут исходящих вызовов и безлимитные SMS-сообщения за 200 рублей в месяц. Также есть пять тарифов "Поехали!" (от 5 до 24 Гб в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков, внутрисетевая безлимитка), тариф "Поминутный".

Кстати, подключиться к TTK Mobile можно с сохранением своего номера.

Основной акционер ТТК – ОАО "РЖД" (владеет 99,99% акций). Компания эксплуатирует и обслуживает 76 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. В Сибири работает на рынках интернета, телефонии и телевидения в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-Западная Сибирь составляет более 8211 км.

По словам директора по работе с массовым сегментом региона Западная Сибирь Алексея Горячего, в Алтайском крае около 100 тысяч домохозяйств подключены к телевидению и проводному интернету от ТТК.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.06.2018 10:39
- гость -

Когда Мария-Ра, Пятерочка, Магнит, Лента и тп запустят свои мобильные сети?

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14.06.2018 10:40
- гость -

Покрытия нихрена нет, но цены и тарифы уже как у большой тройки... Т.е. плати и ничего не требуй...

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