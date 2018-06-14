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Два сантиметра до потопа: Обь в Барнауле почти достигла критической отметки

, ИА "Амител"
В данный момент река находится на уровне 538 сантиметров над нулем водомерного столба

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Обь в Барнауле почти достигла критической отметки — к утру 14 июня уровень реки составляет 538 сантиметров над нулем водомерного столба.

За сутки вода поднялась на 5 сантиметров. Напомним, что критическая отметка Оби в районе краевой столицы составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.

К слову, накануне, в преддверии второй волны паводка, в Затоне уже введен режим повышенной готовности. В микрорайоне уже перекрыт объездной путь на остров Шубинский, попасть туда можно только через понтонный мост. На улице Матросской, где вода вышла на проезжую часть, установлены сигнальные вешки для обозначения пути проезда транспорта.

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Мониторинг ситуации продолжается. С 10 июня на территории микрорайона работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края, организовано круглосуточное дежурство.

 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.06.2018 10:59
- гость -

задол_бали, одно и то же, из года в год...

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14.06.2018 12:14
- гость -

На то он и затон, чтобы тонуть!

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