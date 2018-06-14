Патриарх Кирилл вскоре может пересесть на лимузин серии "Кортеж"

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может в будущем использовать для передвижения лимузины серии "Кортеж", сообщает РИА Новости.
"Проект "Кортеж" — дело хорошее, вызывающее уважение к современным российским разработчикам и производству. Хорошо, если когда-то станет возможным использовать эти российские автомобили, когда они станут доступными. Не исключаю, что и патриарх сможет передвигаться на автомобилях, произведенных российскими конструкторами", — сказал Волков.
По словам пресс-секретаря патриарха, сейчас глава РПЦ в особо торжественных случаях использует автомобиль "Чайка", ранее принадлежавший известному деятелю Русской православной церкви советского периода митрополиту Никодиму (Ротову, 1929-1978). Ретромашина прошла ремонт, и сейчас, по словам Волкова, используется патриархом как "дань памяти эпохе и ее владельцу", а также в знак "любви к отечественному производству".
Седьмого мая президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию на лимузине серии "Кортеж". Глава государства использовал его для передвижения по Москве.
Комментарии
скромнее надо быть, когда народу несладко
господь не против.. велосипед ему выдайте..
На осле ему ездить надобно.
На телегу фарцовщика и в Корболихинский рудник, где сегодня шахтёр погиб, пусть заменит.
пусть посмотрит фильм "Остров" Павла Лунгина, и подумает крепко: а оно ему надо?
школы и больницы закрывают, а этим кортеж меняют где справедливость...
Правильно, бронированный авто, личный самолет, охрана, сопровождение. Носите бабушки в церковь...
школы и больницы закрывают, а этим кортеж меняют где справедливость...
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Справедливости нет, так как справедливость у вас своя у них своя...
Как-то так складывается, что у всех расейских *удаков есть пресс-секретарь.