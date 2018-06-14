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Патриарх Кирилл вскоре может пересесть на лимузин серии "Кортеж"

, ИА "Амител"
Сейчас глава РПЦ в особо торжественных случаях использует автомобиль "Чайка"

Фото: regrus.ru

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может в будущем использовать для передвижения лимузины серии "Кортеж", сообщает РИА Новости.

"Проект "Кортеж" — дело хорошее, вызывающее уважение к современным российским разработчикам и производству. Хорошо, если когда-то станет возможным использовать эти российские автомобили, когда они станут доступными. Не исключаю, что и патриарх сможет передвигаться на автомобилях, произведенных российскими конструкторами", — сказал Волков.

По словам пресс-секретаря патриарха, сейчас глава РПЦ в особо торжественных случаях использует автомобиль "Чайка", ранее принадлежавший известному деятелю Русской православной церкви советского периода митрополиту Никодиму (Ротову, 1929-1978). Ретромашина прошла ремонт, и сейчас, по словам Волкова, используется патриархом как "дань памяти эпохе и ее владельцу", а также в знак "любви к отечественному производству".

Седьмого мая президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию на лимузине серии "Кортеж". Глава государства использовал его для передвижения по Москве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2018 11:10
гость

скромнее надо быть, когда народу несладко

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14.06.2018 11:29
премио

господь не против.. велосипед ему выдайте..

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14.06.2018 11:33
Крысобой

На осле ему ездить надобно.

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14.06.2018 11:37
- гость -

На телегу фарцовщика и в Корболихинский рудник, где сегодня шахтёр погиб, пусть заменит.

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14.06.2018 11:51
гость

пусть посмотрит фильм "Остров" Павла Лунгина, и подумает крепко: а оно ему надо?

0  0
14.06.2018 12:03
- гость -

школы и больницы закрывают, а этим кортеж меняют где справедливость...

0  0
14.06.2018 12:20
- гость -

Правильно, бронированный авто, личный самолет, охрана, сопровождение. Носите бабушки в церковь...

0  0
14.06.2018 12:21
- гость -

школы и больницы закрывают, а этим кортеж меняют где справедливость...
____________
Справедливости нет, так как справедливость у вас своя у них своя...

0  0
14.06.2018 12:44
Павсекакий

Как-то так складывается, что у всех расейских *удаков есть пресс-секретарь.

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