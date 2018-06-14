Фото: vk.com/barneos22
Проезд по трассе Р-256 неожиданно перекрыли под Барнаулом в четверг, 14 июня, сообщают автомобилисты в социальных сетях.
"Трасса Р-256 перекрыта перед пос. Казачий в сторону Новосибирска. Пока отложите поездку", — информируют в паблике Barnaul 22.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информацией о перекрытии движения в ведомстве не располагают. По всей видимости, временное ограничение проезда связано с перемещениями военных.
Между тем автомобилисты уточняют, что проезд закрыт уже около часа.
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