Против повышения пенсионного возраста высказались 92% россиян

Реформа о повышении пенсионного возраста в РФ нашла одобрение лишь у 8% россиян. Остальные 92% граждан страны не поддержали планы правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования холдинга "Ромир".
Наибольшую поддержку идея властей нашла среди молодежи в возрасте 18-24 лет — уровень поддержки достиг 12%. В других возрастных группах 92% опрошенных заявили о своем негативном мнении по поводу увеличения планки пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин.
На данный момент 58% россиян согласны с мнением о том, что мужчины должны уходить на пенсию в 60 лет. Около трети участников опроса — 32% — уверены, что мужчинам имеет смысл задуматься о заслуженном отдыхе даже раньше — между 50 и 58 годами. Лишь 5% опрошенных согласились с повышением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет. В среднем россияне полагают, что оптимальным моментом выхода на пенсию будет достижение 59 лет.
За 55-летний возраст для выхода на пенсию выступает 61% россиян. Еще 29% отметили, что женщины должны уходить на пенсию и того раньше — в 50 лет. 10% респондентов согласны с повышением пенсионного возраста до 58 или 60 лет. Усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин равняется 54 годам.
Отмечается, что схожий опрос на тему пенсионной реформы "Ромир" проводил в 2012 году. Тогда против инициативы повысить возраст выхода на пенсию отдельным категориям граждан выступили около 80% респондентов.
Комментарии
Ага, прям кто-то несогласных и спросил. Че захотят то и примут. А все несогласные тихо побухтят сам-на-сам и успокоятся
Как, разве не народ просит повышения возраста выхода на пенсию? Странно.
Медведев и Ко, решат иначе, 50 лет плати пенсионные взносы, в 65 на пенсию, а в 67 в ящик... Вопрос, зачем вообще пенсионные сборы платить? Спонсировать пфр?
просто силовикам и военным надо отменить ранний выход на пенсию и сразу все проблемы с пенсией решаться
Радуйтесь что хоть так... Скоро, когда все будут делать роботы и мобильные приложения, а ещё как сказал Герман Греф - очень недооценен искусственный разум и его нужно использовать по полной и везде, вот тогда задвинут нас всех на задворки жизни без средств к существованию, вот тогда и вспомнится любая работа в любом возрасте. Те кто сейчас пройдет на пенсию, в ближайшее время, тем всеравно, а тем кто лет через 10-20 вот тем нужно уже задуматься, как не попасть на задворки
14.06.2018 11:46
- гость -
Как же Вы задолбали со своим нытьем "лишь бы не было войны" :\
а ведь перед выборами говорили: "это довольно непростое решение общество должно принять" без всякого референдума, поскольку "есть у нас политики, которым доверяют люди нашей страны. Через это доверие и будет делегироваться вопрос принятия такого серьезного решения"
и таки да - "...но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан..."(с)
Не ну 146% за вождя - поэтому возраст можно обоснованно повышать!
14.06.2018 12:00
- гость -просто фамилии этих граждан не уточнили?!
Мнение народа правительство игнорирует.
Кто же его выбрал то???
Завуалированный (видоизмененный, интеллектуальноразвитый) рабовладельческий строй! Или кто то ещё этого не понял?
Врете вы все, народ поддерживает любое решение всенародно любимого президента ведь это все во благо народа