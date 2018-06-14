Футболистам сборной Англии принесли на тренировку самовар и каравай, сообщает "Советский спорт".
Сборная Англии прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира по футболу и провела первую тренировку на базе в Зеленогорске. Перед началом тренировки главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту и капитану Гарри Кейну подарили самовар и каравай.
"Самовар мы обязательно используем по назначению — выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно", — рассказал журналистам уже после тренировки второй вратарь англичан Джек Батленд.
Ранее сообщалось, что сборная Англии привезет с собой продукты из-за опасения отравлений.
Кейну дали самовар, а Саутгейду — каравай. Пробовать не стали pic.twitter.com/MORnxNTXX9— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 июня 2018 г.
Стоит отметить, что 10 июня на мундиаль прилетела национальная команда Португалии. Ей также предложили попробовать каравай, который португальцы, как сообщалось в СМИ, съели полностью. Однако традиция вызвала смех у нападающего Криштиану Роналду.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.
Комментарии
Новичка опасаются....
правильно делают
Конечно, там же злобный Новичок в порошкообразном виде в солонку засунули!
Уже и не знают русские супостаты, как аглицких витязей умертвить!
Пусть радуются, что не блины с лопаты жрать заставили. А то тоже традиция такая есть...
не только новичка, полония и рицина, но и мельдоний могут подмешать- репутация такая! на ЧМ по фигурному в Японии все спортсмены жрали свою опломбированную еду и пили свою воду. от России и КНДР всего можно ожидать.
Все правильно, у любого человека может быть диарея и другие неприятности из за смены продуктов питания
14.06.2018 13:20
- гость -
вашу фобию уже пора лечить у специалистов
14.06.2018 13:20
- гость -
А вы "логичный"
ЧМ в Японии, а бояться надо было России, и, почему то КНДР)