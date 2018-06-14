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Россияне стали тратить еще меньше денег за один поход в магазин

, ИА "Амител"
В целом можно говорить о том, что в мае тренд рационального потребления продолжился

Фото: ru.delfi.lt

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин в мае 2018 года тратил 521 рубль, говорится в исследовании холдинга "Ромир". 

Лидером по снижению майского чека оказался Центральный округ, где он потерял сразу 6,1% к апрельскому значению. Достаточно ощутимо снизился чек на Урале — на 3,6%. Более скромные потери чек понес на северо-западе страны (-1,6%) и Дальнем Востоке (-1,5%). Совсем небольшим уроном по сравнению с апрелем отделался средний чек в Поволжье (-0,5%). Рост же среднего чека был зафиксирован только в двух округах — на юге страны (+2,1%) и в Сибири (+1,4%).

Аналитики пришли к выводу, что второй месяц подряд средний чек снижается. В частности, майский показатель, остановившийся на уровне 521 рубль, потерял по сравнению с апрелем 9 рублей, или 1,7%.

С учетом майской инфляции в 0,4%, средний чек сократился более чем на 2%. В годовом выражении индекс поднялся на 1,8%, что, однако, уступает накопленной за то же время инфляции в 2,4%. ​

"В целом можно говорить о том, что в мае тренд рационального потребления продолжился, россияне по-прежнему стремятся экономить на ежедневных покупках. Средний чек похудел во всех категориях городов и особенно в обеих столицах. В различных типах торговых каналов наибольшие потери понес чек в крупных форматах — в гипер- и супермаркетах", — говорится в исследовании.

Индекс среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Ранее в Центробанке заявили, что норма накоплений граждан России вернулась к уровню 2013-2014 годов, и они опять начали больше тратиться на покупки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2018 12:35
- гость -

тренд рационального потребления продолжился

то есть россияне ведут здоровый образ жизни - кушают меньше ))

0  0
14.06.2018 12:57
Грантштейн

Нaзвaние стaтьи в Интернете нa aвтомобильном сaйте: "Роrsсhе - что нaм ждaть в будущем".
Один из первых комментов: Кому - нaм?

0  0
14.06.2018 13:01
- гость -

Как же так. а вчера была статья что тратить стали больше. вернулись к тратам 12-14 годов...
а чек меньше...вот лукавая статистика

0  0
14.06.2018 13:26
- гость -

Обнищание население продолжается - приходится экономить т.ч. и на еде! Но это приведет, по мнению наших вождей к увеличению продолжительности жизни - до 80 лет!!! Т.ч. ребяты и девчата продолжайте и дальше ЭТИХ во власть избирать - долгих вам лет....

0  0
14.06.2018 13:55
- гость -

Прально, мясо вредно, лебеда, крапива - полезно... Ждет подтверждения ученых с экранов тв

0  0
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