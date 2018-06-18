В последнее время в городах Сибири для ремонта магистральных водопроводов все чаще используют полиэтиленовые трубы. И это не случайно: практичные хозяйственники, не желающие переплачивать, но при этом заботящиеся о высоком качестве и долговечности, без которых немыслимы водоотведение и водоснабжение, уже давно оценили многочисленные преимущества труб из полиэтилена перед стальными. А другая разновидность пластмассовых труб – из полипропилена – сегодня все увереннее составляет конкуренцию традиционным металлическим трубопроводам в системах горячего водоснабжения и отопления. Рассмотрим несколько причин, по которым стоит остановить выбор именно на изделиях из полимеров.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ – ЭТО ВЫГОДНО

К трубам как главному связующему звену элементов и коммуникаций всегда предъявлялись повышенные требования в плане надежности, ведь именно от них во многом зависит срок службы и исправность оборудования. Полиэтиленовые трубы этим требованиям отвечают: ввиду повышенной прочности гарантийный срок их эксплуатации составляет более полувека. А как показывает практика, пластиковая труба легко может прослужить и 100 лет, поскольку ей не страшны ни коррозия, ни ржавчина, ни бытовая химия, ни продукты распада.

Полиэтиленовые трубы, нисколько не уступая аналогам по своим качественным характеристикам, позволяют существенно снизить расходы: строительство и все виды реконструкции сетей газо- и водоснабжения с их применением могут обойтись до 40% дешевле по сравнению с металлическими.

Еще одно бесспорное преимущество полиэтиленовых труб – универсальность: их можно успешно использовать как для воды, так и для газа (маркируется желтой полосой по всей длине) либо для технических нужд (маркировка отсутствует). Экологическая безопасность делает такие изделия подходящими для сооружения питьевых водопроводов.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ – ЭТО ПРАКТИЧНО

Превосходство полипропиленовых труб по сравнению со стальными очевидно: они намного легче, не ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании в них воды, устойчивы к воздействию кислот и щелочей большинства известных агрессивных и токсических жидкостей и газов, а также к воздействию повышенной влажности и перепадам температур. Кроме того, соединяются такие трубы с помощью муфт и термической сварки, которая выполняется очень быстро. В результате получается монолитное соединение, а поскольку внутренняя и наружная поверхность полипропиленовых труб гладкая, это позволяет жидкости легко циркулировать по ним.

Вышеперечисленные преимущества делают трубы из полипропилена оптимальным вариантом для изготовления, ремонта и замены устаревших внутренних инженерных сетей. И именно поэтому трубопроводы для систем отопления и водоснабжения из полимерных материалов получили столь широкое применение в сфере ЖКХ и строительства: в зависимости от рабочего давления они могут служить в течение длительного времени с температурой жидкости до 95°С.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Среди производителей полимерных труб в Сибири барнаульская компания "Трубопласт-А" по праву считается одной из самых опытных и прогрессивных: созданная на базе действующего с 1987 года производства, в 2001 году она прошла полное техническое перевооружение, установив новейшее германское оборудование, в том числе экструзионные линии "Вattenfeld".

Благодаря этому сегодня ООО "Трубопласт-А" успешно обеспечивает рынок всеми видами полиэтиленовых труб диаметром от 20 до 400 мм, а также всевозможными фитингами. Стабильность предприятия и высокий уровень доверия к выпускаемой им продукции подтверждает активное участие компании в газификации Сибири и в реализации краевой целевой программы "Обеспечение населения питьевой водой", направленной на строительство и реконструкцию водопроводных сетей.

С 2013 года ООО "Трубопласт-А" выпускает новый вид труб из полиэтилена PE-RT с повышенной термостойкостью (до +110°С), которые применяются для транспортировки горячей воды и отопления, химически агрессивных жидкостей и газообразных веществ. Такой вид труб служит 50 лет и, в отличие от обычных полипропиленовых труб, держит более высокую температуру до +95°С и давление 16 атмосфер. Для соединения труб можно применять как стыковую, так и электромуфтовую сварку. При укладке труб в траншеи не требуется специальная их подготовка и засыпка песком. Они могут быть использованы при применении бестраншейных технологий: горизонтально-направленное бурение, релайнинг и другие высокоэффективные методы прокладки трубопроводов. Предприятием разработано ТУ по данному продукту и выпущена пробная партия образцов, которая успешно прошла все сертификационные испытания. В 2016-2017 годах из термостойкого полиэтилена было построено несколько теплотрасс в Алтайском крае, которые в зимний период зарекомендовали себя хорошо.

К слову, контроль качества давно стал принципом компании "Трубопласт-А": он обеспечивается как постоянными исследованиями в собственных лабораториях, так и в независимых испытательных центрах. Но все же лучшим подтверждением высокого качества являются не лабораторные тесты, а эксплуатация продукции в реальных, зачастую суровых условиях, что позволяет регулярно занимать призовые места на конкурсах общероссийского и регионального масштабов.

ООО "Трубопласт-А"

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