Фото: livejournal.com
Подробности обрушения породы в штольне Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края сообщил информированный источник порталу Amic.ru — в результате ЧП один горняк погиб, еще один был травмирован.
"Один рабочий погиб, еще один получил травмы. Тело погибшего поднято на поверхность, пострадавший доставлен в больницу", — рассказал собеседник, уточнив, что площадь обрушения в штольне составила 15 квадратных метров.
Напомним, что информация об обрушении породы поступила накануне в 22:35.
Завершить аварийно-спасательные работы удалось в 05:50. В данный момент шахта работает в штатном режиме.
Комментарии
Людей теряем.. Соболезнование родным! ( а в первом сообщении ничего не было про пострадавших!)
На крепеже сэкономили?
В шахтах постоянно гибнут, особенно в угольных, там может десятки людей погибнуть за раз. И люди рискуют каждый день, но работают. Это вам не в полиции льготы получать за тяжёлую работу, в шахту идут только смелые, там бывших полицейских нет и не будет никогда, которые в 45 по выслуге в охранники идут.