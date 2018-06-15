На "Завтрак со стартапом" мы зовем самых интересных предпринимателей нашего города, идеи и подходы которых могут послужить хорошими примерами как для уже состоявшихся бизнесменов, так и для тех, кто только хочет попробовать свои силы. В этот раз к нам в гости и кафе "Лакомка" пришли генеральный директор компании MIRANIT Александр Голанцев и исполнительный директор Тарас Дружинин. Вместе со своей командой ребята активно работают на федеральном digital-рынке. В отличие от нескольких других наших гостей из этой же области, MIRANIT не занимается созданием сайтов, а привлекает инвестиции в технологичные стартапы, развивает проекты и помогает им выйти на ICO.

Корреспондент: Расскажите подробнее, чем занимается ваша компания и как вы пришли в эту сферу?

Александр Голанцев: Наша компания на рынке маркетинга уже три года. Я начинал с SMM, и тогда на этом рынке было очень мало хороших специалистов. Я думаю, что это из-за того, что нет как такового нужного образования. А все курсы, которые предлагают в Сети, — это просто лекции самоучек для других самоучек. Толковыми специалистами в сфере маркетинга можно назвать тех, кто интуитивно чувствует, куда нужно двигаться компании, понимает целевую аудиторию, специфику имиджа, бренда.

В июне 2017 года мы объединились с Денисом Газукиным – это предприниматель, у которого больше 20 компаний, включая одни из крупнейших digital-компаний нашего региона – Mitra и Freematiq. Нам нужно было усилить и взять в свои руки все компетенции, которые есть на этом рынке: и сео-оптимизацию, и контекстную рекламу, и медийное продвижение.

Совместную компанию мы назвали MIRANIT и пошли в бой. Изначально у нас был план заниматься обычным маркетингом, но впоследствии это перешло в другую сферу.

Все началось с одного из семинаров по блокчейну. Мы начали изучать рынок, и так же, как и в SMM, я снова увидел, что там очень мало специалистов, но потребность в них очень высока. И это рынок с масштабными, футуристичными проектами, рынок, который охватывает весь мир.

На следующий день я пришел к своей команде и сказал, что теперь мы будем заниматься темой ICO.

Тарас Дружинин: Мы начали активно это изучать и сейчас работаем на два рынка: первый — это классический диджитал-маркетинг, соцсети, контекстное продвижение, второй — это ICO-проекты.

Корр: О криптовалюте, майнинге, ICO все говорят в последнее время, но сложилось впечатление, что лишь единицы понимают, что это вообще такое и чем отличаются эти понятия.

Т.Д.: Тут нужно расширить понятия и говорить не о криптовалюте — это лишь одно из направлений рынка технологий, а о блокчейне. В криптовалюте свои направления деятельности: например, майнинг, это те самые ребята, которые скупили все видеокарты в магазинах. На них или на специальном оборудовании они обеспечивают само функционирование блокчейна, получая за это вознаграждение в криптовалюте. Или трейдинг, спекулятивная история — купил дешевле и продал дороже, вот тебе и бизнес. Но мы не торгуем криптовалютой. Мы говорим больше о блокчейне, и наши проекты называются ICO. Это стартапы, которые с помощью криптовалюты собирают себе инвестирование. Краудфандинг в криптовалютах.

Есть такое понятие, как IPO, когда компания выпускает свои акции. Покупая их, ты получаешь долю в компании, дивиденды. Но данный рынок достаточно сложный: простому человеку с небольшой суммой денег в него сложно войти. Например, у вас есть 100 тыс. рублей и вы решили купить акции. Просто так этого не сделать, вам нужно обратиться к человеку с биржи, а он узнает, что у вас такая небольшая сумма, и откажется. Самому же на эту сумму не сделать выгодный диверсифицированный портфель, так как рост акций, как правило, незначительный. Криптовалюты и ICO-проекты это все очень упростили. По сути, проект выпускает не свои акции, а свои токены, которые можно купить. Чтобы это сделать, нужна только криптовалюта. Так, на 100 тыс. можно собрать себе большой портфель из токенов разных проектов. Если проект "стреляет", то его токены растут после выхода на биржу.

А.Г.: Блокчейн — это децентрализованная анонимная база данных, где люди обмениваются общей информацией. Например, я записал, что моя транзакция Тарасу прошла, и все в блокчейне это записали. Для того чтобы эта база работала, нужен майнинг. Информация записывается в блок, майнеры его находят и распространяют по всем. Криптовалюта нужна, чтобы майнерам платить, поэтому появился биткоин и подобное. Что касается токена, если проводить параллель с физическим миром, то это как местные монеты в парке аттракционов. Для того чтобы поиграть или покататься, ты покупаешь жетоны, так ты можешь воспользоваться какой-либо площадкой.

Т.Д.: Но в отличие от парка аттракционов, где если не потратил свою монетку, то можешь ее в лучшем случае продать по той же цене, здесь монетки могут вырасти по стоимости, после того как проект вышел на биржу или стал работать.

А.Г.: В зависимости от проекта, токен может выполнять разные функции: давать скидку на услугу, быть внутриигровой валютой и так далее. Например, компания занимается строительством солнечных батарей, а токен, который она выпускает, обеспечен электричеством.

Корр.: Существует такой миф, что все, что касается криптовалюты, — невероятно прибыльное и простое дело. Это так и касается ли вашей сферы? Можно ли заняться продвижением проектов с нуля?

Т.Д.: Нет. Если говорить о нашей команде, то мы были профессионалами своего дела в маркетинге. Мы знали этот рынок, у нас были хорошие специалисты. Мы переложили наши профессиональные навыки на другой рынок. И сейчас, по сути, работаем как маркетинговое агентство, только со своими особенностями. Делаем ставку не на контекст, а на комьюнити, развитие сообщества, имидж проектов. В нашей сфере нужно быть хорошим маркетологом и меняться вместе с рынком. Но это касается того, чем занимаемся мы, майнинг и трейдинг — это уже совсем другая история со своими особенностями.

Когда мы заходили на этот рынок, конкуренция была небольшой, мы пришли очень вовремя и комфортно себя чувствуем.

Корр.: А сейчас конкуренция такая же низкая?

А.Г.: Сейчас появляется много компаний. Но мы работаем уже год, у нас есть опыт и знания, а у новичков — нет. Они не понимают всего генезиса, как эта сфера двигалась, менялась. Данный рынок очень динамичный, и каждый месяц появляются новые правила. Чтобы за всем следить, работать приходится по 16 часов в сутки: сегодня важно одно, завтра другое. Так у нас появилась услуга поддержки проектов "24 на 7". Наши сотрудники, знающие несколько языков, отвечают на сообщения в почте и чатах наших клиентов, ведут переписку и общаются с токен-холдерами, рассказывая о проекте.

Корр.: Что за люди у вас в команде, как подбирали сотрудников?

Т.Д: Мы считаем, что у нас получилось собрать команду мечты. Наши специалисты могут работать в любой крупной московской компании. Не уходят они, потому что мы предлагаем нормальную зарплату, хорошие условия труда и сплоченный коллектив. Кроме того, людям нравится работать над интересными вещами. Маркетологам надоедает рекламировать интернет-магазины, они исписали себя в этой тематике, а здесь постоянно новые проекты, разные темы, в которых приходится разбираться, узнавать какие-то фишки.

А.Г.: Вот представьте, маркетолог занимался салоном красоты, а теперь ему говорят, нужно распиарить проект по управлению техникой силой мысли и нужно продвинуть эту тему в России, США и на азиатском рынке. Это и подогревает людей трудиться. Мы собираем тех, кто горит своим делом, кому интересно мыслить масштабно, профессионально развиваться.

Специалистов в данной сфере очень мало, особенно в Барнауле. Когда мы находим сотрудника, обязательно проводим обучение и погружаем в специфику работы. Хорошо, когда человек разбирается хотя бы в маркетинге, а дальше мы даем то, что нужно.

Но мы всегда испытываем нехватку кадров, при этом готовы обучать.

Корр.: А что вам самим нравится в вашей работе?

А.Г.: Большой кайф заниматься проектами, связанными с будущим. Например, мы работали с проектом по криогенной заморозке тела человека. Сейчас мы работаем с виртуальной реальностью – это площадки, где люди посредством VR-очков смогут обучаться или играть. Очень круто наблюдать, как будущее создается на твоих глазах. Сейчас мы ведем переговоры с проектом, который занимается агродронами, поднимающими до полутонны. Это не классический бизнес "дешево купить, дорого продать", здесь речь идет об уникальных передовых технологиях.

Кроме того, это все очень масштабные идеи, они требуют рекламы на весь мир, нужно взаимодействовать со СМИ и разными рынками.

Т.Д.: Как говорил один из наших московских клиентов, мы работаем с научной фантастикой. Я лично испытываю огромное удовольствие, соприкасаясь с технологиями, переворачивающими текущие рыночные отношения. Ты как будто стоишь на заре интернета.

Корр.: Почему криптовалюту так неоднозначно встретили на уровне государства?

Т.Д.: Какого-то конкретного негатива нет, скорее всего, государство не понимает, что с этим делать. Технология может многое изменить по всему миру. Любые процессы можно будет сделать открытыми, например проведение тендеров.

А.Г.: Не только наша страна не знает, что с этим делать, все страны с этим столкнулись. То же самое было и с интернетом, все испытывают такие же проблемы, что и Россия, просто кто-то относится к этому более лояльно, а кто-то менее. У нас достаточно лояльно. В Китае запретили рекламу ICO, в Бангладеш – вообще все транзакции, связанные с криптовалютой, наша страна ориентируется скорее на формат США. Вероятнее всего, в российском правовом поле появятся такие понятия, как биткоин, блокчейн и прочие, а также появится закон, который будет регулировать эту сферу.

Корр.: У вас много интересных проектов, есть среди них и "бузкоин". Расскажите о нем немного.

Т.Д.: К нам создатели "бузкоина" обратились за конкретной услугой – это поддержка 24 на 7. Пришли они к нам через других клиентов. Наша задача на проекте — это коммуникация между проектом и комьюнити, которое образовалось вокруг него. Мы отвечаем на вопросы. Пока проект не взлетел, потому что сейчас команда сконцентрирована больше на его разработке, чем на маркетинге.

Корр.: А можете дать какие-то прогнозы? Как будет развиваться эта сфера?

А.Г.: Блокчейн полностью устоялся, сама технология заходит в наш мир, это необратимый процесс, который решает разные проблемы. Например, люди сталкиваются с некачественной фармацевтикой. Если на заводе на партию ставят QR-код, то покупатель в аптеке, отсканировав его, может проследить все, что связано с этим лекарством: от момента изготовления до поставки в аптеку. Соответственно, подделать что-то будет невозможно. Таким образом решаются проблемы доверия во всех сферах. То же самое с машинами: покупая автомобиль, можно будет посмотреть, что и когда было с машиной, т. к. вся информация записана в блокчейне. Или вы не думали, зачем вам страховка, пока вы не за рулем? С помощью этой технологии можно будет прописать контракт так, что вы будете платить за страховку только в тот момент, когда ведете машину. Так, практически в любой сфере можно применить блокчейн, поэтому эта технология будет развиваться и развиваться.

Т.Д.: Блокчейн, на самом деле, известен давно, просто 2017 год стал прорывным, все об этом заговорили. Когда мы говорим о блокчейне, то сама технология не несет конечной ценности, ее заключают в себе те проекты, которые на его базе могут быть разработаны. Так как эта тема сейчас очень популярна, сюда идут и те, кому это вообще не нужно. В дальнейшем, если рынок перемелет всю шелуху, которая вокруг него появилась, в авангард выйдут рабочие и нужные людям проекты.