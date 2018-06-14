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Самолет Ил-76 сбросил тонны воды на дежуривших сотрудников ГИБДД

, ИА "Амител"
Мощный поток обрушился на трассу, окатив автомобили сотрудников ГИБДД

Фото: кадр из видео

Самолет Ил-76 по ошибке сбросил тонны воды на дежуривших на посту сотрудников ДПС в подмосковном Ногинске. Видео случившегося опубликовал телеканал "Россия 24".

В сюжете говорится, что авиация МЧС выполняла демонстрационный полет. Экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся.

В итоге мощный поток обрушился на трассу, окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2018 12:28
- гость -

вряд ли промахнулись. смотрел видео, там здание в кадре, которое используется скорее всего для тренировки пожарных

0  0
14.06.2018 13:05
- гость -

Скорее всего на почве личной неприязни.

0  0
14.06.2018 13:12
- гость -

Охладили пыл?

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14.06.2018 14:02
- гость -

Интересно- за чей счет керосин в этом вылете?

0  0
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