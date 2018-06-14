Самолет Ил-76 по ошибке сбросил тонны воды на дежуривших на посту сотрудников ДПС в подмосковном Ногинске. Видео случившегося опубликовал телеканал "Россия 24".
В сюжете говорится, что авиация МЧС выполняла демонстрационный полет. Экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся.
В итоге мощный поток обрушился на трассу, окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины.
Комментарии
вряд ли промахнулись. смотрел видео, там здание в кадре, которое используется скорее всего для тренировки пожарных
Скорее всего на почве личной неприязни.
Охладили пыл?
Интересно- за чей счет керосин в этом вылете?