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Единый государственный экзамен по обществознанию сдают 14 июня в Алтайском крае более семи тысяч человек, сообщает региональное министерство образования и науки.
"В этом году, как и в предыдущие, это самый популярный предмет по выбору", — уточняют в ведомстве.
ЕГЭ начался в 10:00 и продлится три часа 55 минут. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать для поступления в вуз, – 42.
Также ЕГЭ по обществознанию можно будет сдать в резервный день — 28 июня.
Следующие экзамены пройдут 18 июня по биологии и иностранным языкам (письменная часть).
Напомним, основной этап ЕГЭ продлится до 2 июля. Всего участниками экзамена в этом году станут 12,9 тысячи человек.
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