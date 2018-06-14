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Затраты на восстановление картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" резко выросли в 60 раз после экспертизы в Третьяковской галерее, в которой картина и была повреждена, сообщает LIFE.

В среду, 13 июня, в Мосгорсуде защита 37-летнего Игоря Подпорина, обвиняемого в вандализме в Третьяковской галерее, пыталась обжаловать арест на два месяца. Прокуратура не согласилась с адвокатами и просила оставить злоумышленника под стражей. Суд отклонил апелляцию и оставил мужчину под стражей.

Однако самыми интересными на заседании суда стали новые данные о масштабах ущерба. Так, по словам прокурора, экспертиза оценила повреждения картины в 30 миллионов рублей.

Ранее звучала совсем другая сумма ущерба — 500 тысяч рублей. После эта сумма возросла до 10 миллионов. Тогда же зампред Сбербанка Станислав Кузнецов обещал помочь деньгами реставраторам картины. Теперь же речь зашла о совсем круглой сумме.

Как отмечается, первоначально озвученная сумма в 500 тысяч рублей якобы была лишь предварительной, основанной на беглом осмотре.

Новая же экспертиза, проведенная в Третьяковской галерее, в которой картина и пострадала от рук вандала, показала, что по меньшей мере необходимо 30 миллионов рублей.

В эту сумму вошли дорогостоящие экспертизы, которые еще предстоит провести для выявления всех повреждений, цены на материалы для реставрационных работ, оплата труда реставраторов. Не исключено даже, что для некоторых работ будут приглашены иностранные специалисты.

Впрочем, опрошенные изданием реставраторы, которые получают зарплату бюджетника из сферы культуры, неоднозначно оценивают сумму в 30 млн рублей.

"Я не знаю, как эксперты считали ущерб по картине Репина, но в нашей сфере это какие-то заоблачные цифры. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то даже из частных заказчиков платил такие деньги. Наш труд, конечно, стоит денег, но, например, мы работаем в государственном учреждении и проводим сложные реставрации, получая обычную зарплату как бюджетники", — рассказал один из специалистов отдела реставрации Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Сотрудница ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря, заместитель гендиректора по научно-методической и выставочной работе Ольга Темерина не исключает, что специалистов центра также могут привлечь к работе с картиной.

"Мы регулярно спасаем произведения искусства после каких-то аварийных ситуаций. Например, это были экспонаты из музея в Грозном после военных действий 90-х годов. Картины были и разрезанные, на некоторых вандалы вырезали части изображений — глаза, лица. Мы работали и с произведениями искусства из Дрезденской картинной галереи, в которой полотна пострадали еще во времена Второй мировой войны, и спасали картины Мурановского музея после пожара", — рассказала Темерина.

Напомним, 25 мая 2018 года около 21 часа, за несколько минут до закрытия музея, в зале № 30 Третьяковской галереи житель Воронежской области Игорь Подпорин схватил металлический столбик ограждения и нанес им три удара по картине Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", повредив защитное стекло и само полотно. Впоследствии он объяснил свой поступок тем, что выпил в буфете галереи 100 грамм водки, а также заявил, что не согласен с содержанием самой картины, которая якобы оскорбляет его чувства как верующего.