Телеведущую уволили из-за наряда прямо во время прямой трансляции

Кувейтская телеведущая Амаль Аль-Авади была уволена прямо во время прямой трансляции шоу, лицом которого она являлась, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание Metro.
Во время эфира 29-летняя Аль-Авади услышала, что редакторы приказали немедленно прекратить трансляцию. Женщину сразу же отстранили от работы на канале.
Позднее ведущая пояснила, что не нарушала никаких правил, упоминаемых в контракте. Однако, как оказалось, поводом для увольнения стало возмущение зрителей платьем. По их мнению, подобную одежду нельзя носить во время священного для мусульман месяца Рамадан.
По слухам, основным инициатором увольнения стало высокопоставленное государственное лицо.
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