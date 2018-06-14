Фото: gorno-altaisk.info
Купальный сезон стартовал в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба местных властей.
Городской пляж находится в урочище Еланда и принимает отдыхающих с 11:00 до 19:00.
На пляже установлены ограждения зоны купания, спасательные посты укомплектованы спецсредствами, организовано дежурство спасателей.
Ранее специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Алтай провели обследование акватории водоема. В итоге было выдано заключение о соответствии пруда и пляжа предъявляемым требованиям.
Комментарии
В тему о гором, на Бирюзовой Катуни есть искусственный водоем, цена 350, пляж из щебенки, ни одного лежака, и мутное озеро - сервис...
На ае 400р басейн с лежаками, или на бесплатный можно зайти справа обходить только.