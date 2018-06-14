Сборная России по футболу отказалась от благословения церкви

Сборная России по футболу не обращалась к РПЦ за благословением перед чемпионатом мира, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Насколько мне известно, запросов со стороны сборной специальных не было. Конкретных мероприятий, связанных с этой игрой, не предусмотрено. Видимо, у футболистов наших есть более важные дела", — сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Волков подчеркнул, что с российскими олимпийцами регулярно работают священники.
Он также отметил, что глава РПЦ призвал молиться за сборную России по футболу. Кроме того, патриарх Кирилл пригласил всех гостей чемпионата познакомиться с православной культурой и при желании посетить храмы.
Ранее британский певец Робби Уильямс также посоветовал болельщикам российской команды молиться о чуде на домашнем чемпионате мира.
Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Комментарии
Это зря - упустили возможность стать чемпионами мира....
правильно сделали
Им никто непоможет... Первый проигрыш 0-2 уже скоро
это зря- вот у зенита был духовник-педофил, и зенит выиграл кубок УЕФА-2008 . сарказм, если чо
14.06.2018 13:31
- гость -
Ставку сделали? Убежден, вам надо поставить деньги на ваш прогноз.
НЕувaжaемые геи, если вы, прогуливaясь по Москве, услышaли сзaди возглaс подвыпившим бaсом: ПИ... СЫ! - нет поводa для пaники. 99%, что речь в рaзговоре незнaкомцев идет либо о прaвительстве, либо о сборной России по футболу.