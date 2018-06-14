Иллюстрации: gdevbarnaule.ru, barnaul.org
Жителей Барнаула предупреждают об изменениях в работе общественного транспорта, которые их ждут в связи с капитальным ремонтом узлового соединения трамвайных путей на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Северо-Западной.
Работы будут проводиться с 30 июня по 9 июля. В этой связи, как отмечают в городской администрации, будут закрыты трамвайные маршруты №3, №8, №9, а также изменены схемы трамвайных маршрутов №5, №7, №10 и автобусных маршрутов № 6, №10, №53, №60.
В итоге движение будет организовано так:
- Трамвайный маршрут №5: "Мясокомбинат" – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Докучаево"; Депо №1 (проспект Коммунаров, 128) – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – улица Ползунова – "площадь Свободы";
- Трамвайный маршрут №7: Депо №3 (улица Гридасова, 5) – улица Малахова – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина — далее по маршруту;
- Трамвайный маршрут №10: "Докучаево" – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – улица Кулагина – "Восточный";
- Автобусный маршрут №6: …проспект Коммунаров – улица Советской Армии – улица Северо-Западная 2-я – улица Антона Петрова, далее по маршруту; в обратном направлении без изменений;
- Автобусные маршруты №10, №60: …улица Антона Петрова – разворот на пересечении улицы Телефонной с улицей Антона Петрова – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная, далее по маршруту; в обратном направлении без изменений;
- Автобусный маршрут №53: улица Матросова – улица Советской Армии – улица Малахова, далее по маршруту; в обратном направлении без изменений.
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