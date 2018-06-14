Четверг, 14 Июнь, 14:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,12
€ 74,14
412630
23°
Обь
538см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский край
Новости

Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Кандидаты уже имеют право начать предвыборную агитацию

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Избирательная кампания по досрочным выборам губернатора Алтайского края стартовала в регионе во вторник, 12 июня. Теперь партии имеют право выдвигать кандидатов и сразу после этого начинать агитационную кампанию. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Старт кампании дан в день официального опубликования информации о выборах. Решение о проведении досрочных выборов главы региона было принято на внеочередной сессии краевого парламента 8 июня. Там же депутаты приняли решение о выделении из краевого бюджета 350 млн рублей на проведение выборов.

С 13 июня все 74 территориальные комиссии начали подготовку к выборам.

А уже с 12 июня все партии имеют право официально выдвигать кандидатов на выборы губернатора. Делать это могут только партии, по краевому закону самовыдвижение не допускается. Для выдвижения партии нужно провести официальную конференцию.

Читайте также: Конечно, 9 сентября: депутаты одобрили проведение выборов губернатора Алтая

По словам Ирины Акимовой, в Избирком пока не поступала информация о проведении таких мероприятий от партий. Документы кандидатов будут приниматься с 18 по 28 июля включительно. После этого каждому кандидату нужно будет пройти муниципальный фильтр — собрать более 530 подписей муниципальных депутатов и избранных глав. 

Агитация разрешена с момента выдвижения партией, но официальная агитация в СМИ стартует только 11 августа и продлится до 00 часов 7 сентября.

На выборах губернатора Алтайского края в 2018 году можно будет голосовать не по месту прописки, но только в пределах региона. Система "мобильный избиратель" работала по всей стране на выборах президента в марте 2018 года. Так жители Алтайского края смогут выбрать любой удобный участок в регионе, предварительно уведомив комиссию. С 25 июля по 5 сентября написать заявление о голосовании не по месту прописки можно в территориальной избирательной комиссии, филиалах МФЦ и на портале госуслуг. Как это сделать, портал Amic.ru распишет подробнее в следующих материалах. Все о выборах главы региона читайте в нашем сюжете.

Напомним, очередные выборы главы региона должны были состояться только осенью 2019 года. Однако в конце мая 2018 года Александр Карлин ушел в отставку, поэтому выборы приходится проводить на год раньше.

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.06.2018 13:47
Грантштейн

Он уже де-факто закончилась. ВРИО уберут приставку, и всё.
Было бы, безусловно, интересно посмотреть на реальную предвыборную кампанию, где властный кандидат соперничал бы с каким-нибудь реальным кандидатом, а не из обычной колоды.

0  0
14.06.2018 13:54
- гость -

Вот так дорогие избиратели - Вы этих избрали в АКЗС, а они Вам в ответ запретили самовыдвижение - т.ч. и дальше продолжайте голосовать за ер - доверие они оправдают и в дальнейшем!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:01
Минфин возьмет у россиян триллионы рублей на дороги из Европы в Китай 2
13:57
Идет большая вода: Обь в Барнауле в ближайшие дни может подняться до 565 см 0
13:34
Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала в Алтайском крае 2
13:23
Сборная России по футболу отказалась от благословения церкви 5
13:14
Трамваи и автобусы в Барнауле изменят маршруты из-за ремонтных работ 0
13:02
Ущерб по картине Репина неожиданно вырос с 500 тысяч до 30 миллионов 0
12:52
Английские футболисты отказались пробовать подаренный каравай 8
12:35
Пляжный сезон открыли в Горно-Алтайске 2
12:22
Россияне стали тратить еще меньше денег за один поход в магазин 5
12:13
Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле 0
12:01
Самолет Ил-76 сбросил тонны воды на дежуривших сотрудников ГИБДД 4
11:50
Дерево рухнуло рядом с многоквартирным домом в Барнауле 2
11:32
Более 7 тысяч человек сдают ЕГЭ по обществознанию в Алтайском крае 0
11:23
Ученые составили "фоторобот" Бога: получилась молодая женщина 4
11:14
Против повышения пенсионного возраста высказались 92% россиян 15
11:01
Один горняк погиб, один травмирован: подробности обрушения в шахте на Алтае 3
10:51
Патриарх Кирилл вскоре может пересесть на лимузин серии "Кортеж" 12
10:40
Трассу Р-256 неожиданно перекрыли в предместьях Барнаула 1
10:33
Новый мобильный оператор появился в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирске 2
10:21
Знаки: жители Рубцовска увидели смерч до неба, молодого лося и градины 1
10:16
Два сантиметра до потопа: Обь в Барнауле почти достигла критической отметки 2
10:05
Поклонская решила проверять депутатов Госдумы с помощью силовиков 2
09:46
Обрушение породы произошло на Корбалихинском руднике в Алтайском крае 2
09:35
"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания 8
09:34
Обвиненный в домогательствах депутат Слуцкий рассказал, куда всех целовал 7
09:26
Велосипедист сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Барнауле 10
09:15
Права работающих россиян больше отстаивают работодатели, чем государство 4
09:02
Прошедшая "Прямая линия с Путиным" стала самой непопулярной за 7 лет 29
08:55
Выдвижение на пост сенатора объяснили знакомством "со школьной скамьи" 2
08:46
Страховки от неурожая подешевеют для фермеров 0
08:38
Россияне назвали пьянство и лень своими главными недостатками 14
08:27
Призыв не спать с иностранцами раскритиковали Милонов и Ханга 20
08:17
Соблазнительно и дерзко: новая коллекция купальников и белья от "Блис" 0
08:06
Торговый центр "Заря" откроется в Барнауле 5
07:50
Квартиру с сауной и бильярдной продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей 1
07:34
В пригороде Барнаула строят народный поселок нового типа 23
07:22
Закатали в асфальт 911 миллионов: как в Барнауле ремонтируют дороги 9
07:15
В первый раз в первый класс: как записать ребенка в школу 3
07:03
Когда смотреть матчи сборной России на чемпионате мира по футболу 1
06:48
Готовь елку летом: символ Нового года могут перенести к Старому базару 24
06:32
Трогательно до слез: собаки, которые выросли вместе с хозяевами 3
06:23
Честный человек Че Гевара: фото главного революционера XX века 6
06:14
Ливни, грозы и град: Алтайский край 14 июня живет в режиме шторма 0
06:01
Все на матч: где в Барнауле смотреть игры чемпионата мира по футболу 12
05:05
Кличко намерен судиться с "Нафтогазом" 0
04:05
Осужденного в США летчика Ярошенко перевели в другую тюрьму 0
03:07
Савченко написала письмо Путину с просьбой помиловать осужденных украинцев 0
02:05
Россиянина осудили за использование в Сети государственного герба России 3
01:03
Кудрин заявил о невыполнении большинства положений майских указов 7
00:03
Якубович пожаловался на россиян, "приходящих жрать" на "Поле чудес" 13

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.