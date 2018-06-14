Избирательная кампания по досрочным выборам губернатора Алтайского края стартовала в регионе во вторник, 12 июня. Теперь партии имеют право выдвигать кандидатов и сразу после этого начинать агитационную кампанию. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.
Старт кампании дан в день официального опубликования информации о выборах. Решение о проведении досрочных выборов главы региона было принято на внеочередной сессии краевого парламента 8 июня. Там же депутаты приняли решение о выделении из краевого бюджета 350 млн рублей на проведение выборов.
С 13 июня все 74 территориальные комиссии начали подготовку к выборам.
А уже с 12 июня все партии имеют право официально выдвигать кандидатов на выборы губернатора. Делать это могут только партии, по краевому закону самовыдвижение не допускается. Для выдвижения партии нужно провести официальную конференцию.
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По словам Ирины Акимовой, в Избирком пока не поступала информация о проведении таких мероприятий от партий. Документы кандидатов будут приниматься с 18 по 28 июля включительно. После этого каждому кандидату нужно будет пройти муниципальный фильтр — собрать более 530 подписей муниципальных депутатов и избранных глав.
Агитация разрешена с момента выдвижения партией, но официальная агитация в СМИ стартует только 11 августа и продлится до 00 часов 7 сентября.
На выборах губернатора Алтайского края в 2018 году можно будет голосовать не по месту прописки, но только в пределах региона. Система "мобильный избиратель" работала по всей стране на выборах президента в марте 2018 года. Так жители Алтайского края смогут выбрать любой удобный участок в регионе, предварительно уведомив комиссию. С 25 июля по 5 сентября написать заявление о голосовании не по месту прописки можно в территориальной избирательной комиссии, филиалах МФЦ и на портале госуслуг. Как это сделать, портал Amic.ru распишет подробнее в следующих материалах. Все о выборах главы региона читайте в нашем сюжете.
Напомним, очередные выборы главы региона должны были состояться только осенью 2019 года. Однако в конце мая 2018 года Александр Карлин ушел в отставку, поэтому выборы приходится проводить на год раньше.
Комментарии
Он уже де-факто закончилась. ВРИО уберут приставку, и всё.
Было бы, безусловно, интересно посмотреть на реальную предвыборную кампанию, где властный кандидат соперничал бы с каким-нибудь реальным кандидатом, а не из обычной колоды.
Вот так дорогие избиратели - Вы этих избрали в АКЗС, а они Вам в ответ запретили самовыдвижение - т.ч. и дальше продолжайте голосовать за ер - доверие они оправдают и в дальнейшем!