В правительство России внесен законопроект о создании "Фонда развития" в составе бюджета, средства из которого пойдут на развитие магистральных объектов: портов, железных дорог и автотрасс на логистических направлениях из Европы в Китай, пишет "Коммерсант".
Инфраструктурный фонд будет наполняться за счет внутренних заимствований (в том числе у граждан). Его предельный объем будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете — до достижения им 3,5 трлн рублей в 2024 году.
Как сообщил пресс-секретарь Минфина Юрий Зубарев, проект уже внесен в правительство, но еще будет дорабатываться.
Документ отправится в Госдуму не в качестве отдельной инициативы, а поправок к другому законопроекту о введении механизма "обоснования инвестиций", что позволит сократить сроки рассмотрения предложения Минфина.
"Фонд развития" будет зафиксирован в законодательстве как "источник формирования бюджетных ассигнований на финансирование госпрограмм".
Ожидается, что средства фонда будут направляться на проекты магистральной инфраструктуры, которые связывают населенные пункты: железные дороги, порты, аэропорты. При этом выделение средств на дорожное строительство предполагается только на российских участках транспортного коридора из Европы в западные районы Китая. В документе отдельно отмечается запрет на одновременное финансирование проектов за счет нового фонда и фонда Федерального дорожного строительства.
Идея создания институтов, которые могли бы курировать инфраструктурные расходы фонда, была заблокирована первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым.
Комментарии
пусть мин фин возьмет деньги из оффшоров олигархов. Вернет на эти цели зарубежные неликвидные вложения .
сдают страну узкоглазым