Фото: barnaul.org
Уровень Оби в районе Барнаула в ближайшие дни, как ожидается, значительно превысит критическую отметку.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в период с 16 по 18 июня на реке Обь в районе Барнаула продолжится подъем уровня воды. Ожидается, что он может достигнуть отметок 560-565 сантиметров от нуля водомерного поста.
Критической отметкой, напомним, является показатель в 540 сантиметров. При достижении этого уровня начинаются подтопления участков в микрорайоне Затон.
Сейчас здесь уже перекрыт объездной путь на остров Шубинский. На улице Матросской, где вода вышла на проезжую часть, установлены сигнальные вешки для обозначения пути проезда транспорта.
В Затоне с 10 июня работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края, организовано круглосуточное дежурство.
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