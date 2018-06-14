Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Алтайского края состоялось 14 июня в центре Барнаула — участников церемонии поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко.
Перед построением на площади Сахарова студенческие отряды проследовали шествием от кинотеатра "Мир".
Обращаясь к собравшимся, Виктор Томенко подчеркнул: "Вот уже более полувека краевые студенческие отряды представляют наш край по всей стране и по праву являются его визитной карточкой. В этом году 80 отрядов численностью пять тысяч бойцов приступят к работе во многих регионах нашей страны <...> 40 отрядов примут участие в работе на территории своего родного региона. Они будут заниматься вопросами благоустройства, строительства и ремонта автомобильных дорог, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры".
Также врио губернатора акцентировал внимание на том, что движение добровольчества и студенческих строительных отрядов в настоящее время поддерживается на всех уровнях власти.
"Я желаю вам успехов, трудовых побед, свершений и много-много всего самого доброго в эти месяцы напряженной работы", — добавил Виктор Томенко и объявил третий трудовой семестр краевого студенческого отряда "Алтай" открытым.
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