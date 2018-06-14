Госдума 14 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому государственное финансирование политических партий, чьи кандидаты на президентских выборах набрали более 3% голосов избирателей, увеличивается с 20 до 152 рублей за голос, приравняв этот "бонус" к "бонусу" за парламентские выборы, пишет "Парламентская газета".
Сумма финансовой помощи за каждый избирательный голос по итогам выборов в Госдуму регулярно индексировалась: в 2003 году она составляла 50 копеек, с 2006 года ее увеличили до 5 рублей, с 2009 года — до 20 рублей, с 2013 года — до 50 рублей, а в 2015 году была повышена до 110 рублей в год. В последний раз "стоимость" голоса избирателя была проиндексирована в 2016 году — 152 рубля.
В декабре 2017 года лидеры думских фракций решили подкорректировать "президентскую премию", доведя ее до парламентского уровня. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Неверов и Сергей Миронов внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагалось увеличить до 152 рублей за избирателя госфинансирование партий, чьи кандидаты участвовали в президентских выборах и набрали более 3% голосов. В первом чтении поправки были приняты 21 мая 2018 года.
"Закон нужен с точки зрения увеличения прозрачности деятельности партий и с точки зрения того, что избиратели, голосующие за партии, от которых идут выдвиженцы на выборах, видят, что средства используются по назначению. Это укрепляет нашу демократическую систему, потому что партии являются ведущими институтами гражданского общества и всей этой системы в целом", — заявил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Жириновский, объясняя суть нововведений, сказал, что финансирование парламентских партий за счет государства в соответствии с набранными ими голосами на последних выборах делает их финансово независимыми, а также более ответственными перед избирателями.
В случае принятия закона финансирование будет увеличено лишь КПРФ и ЛДПР, которые выставляли своих кандидатов. "Справедливая Россия" на выборах президента своего кандидата не выдвигала, а значит, и на "премиальные" надеяться не может. "Единая Россия" также дополнительных средств не получит, поскольку Владимир Путин баллотировался как самовыдвиженец.
Таким образом, это увеличит финансирование ЛДПР и КПРФ в 7,6 раза — именно по части получения средств за кандидатов на выборах президента. Партии получат 1,94 млрд рублей.
Комментарии
А срунам кто возместит потери - ведь они своего кандидата не выдвигали...
баллотировался как самовыдвиженец.
значит самовыдвиженцам в президенты баллотироваться можно, а в губернаторы низяя...
Можно, но не в Алтайском крае...
В стране нет более рационального применения этим деньгам кроме как кормить карманные партии?