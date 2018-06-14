Бег с препятствиями: каким будет "фильтр" на выборах губернатора Алтая

Избирательная комиссия Алтайского края определила размер муниципального фильтра — количество подписей, которые придется собрать кандидату в губернаторы для участия в выборах. Об этом на пресс-конференции в четверг, 14 июня, сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.
"По состоянию на 8 июня в регионе 7623 выборные должности муниципального уровня (депутаты районов, городов и сел региона, а также избранные на выборах главы поселений — прим.ред.). По краевому закону кандидатам требуется собрать 7% подписей. Это 534 подписи", — сообщила глава краевого избиркома.
Она уточнила, что подписные листы должны включать 10% от общего числа депутатов и глав районного и городского уровня — это 135 подписей. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов Алтайского края.
Один депутат или глава может поддержать своей подписью только одного кандидата. Все подписные листы должны быть нотариально заверены.
Так называемый муниципальный фильтр оппозиционными партиями воспринимается как серьезный барьер. Депутаты не раз предлагали его уменьшить, закон это позволяет. Максимально возможный фильтр — 10%. Однако и 7%, как в Алтайском крае, собрать очень непросто.
Комментарии
Пока существуют всякие фильтры, называть эту процедуру выборами просто нельзя!
Чудные вещи творят у нас в стране и крае партийцы из ЕР - оказывается не все граждане равны - есть и такие которые более равнее, им и быть губерами, мэрами, президентами...
Т.е. не мы выбираем, а депутаты. Однако...
а чего вы хотели, буржуазная демократия она такая...)))