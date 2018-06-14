МТС и компания Ericsson запустили на действующей сети МТС в семи из 11 российских городов, принимающих матчи мирового первенства по футболу, крупнейшую в Европе сеть на базе технологии Massive MIMO – решения 5G, которое до пяти раз увеличит емкость сети оператора.
МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Оператор умощнил емкость сети в местах массового скопления болельщиков и активного потребления трафика: вокруг стадионов, на вокзалах, в аэропортах, парках, фан-зонах, вдоль пешеходных зон и возле туристических достопримечательностей. Для обеспечения устойчивого покрытия базовые станции AIR 6468 Ericsson установлены на более чем 40 площадках.
Технология Massive MIMO увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также радиус её покрытия при передаче данных — за счет использования на базовых станциях множественных антенных элементов.
Таким образом, болельщики из Алтайского края, прибывшие на матчи чемпионата, смогут комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом без потерь в качестве — одновременно в одном месте. Качество передачи данных повлияет на общее впечатление от чемпионата.
В радиусе действия базовых станций Massive MIMO работает большинство современных моделей смартфонов с поддержкой диапазона LTE-TDD 2600. На сегодня доля таких смартфонов в сети МТС в крупных российских городах составляет в среднем около 70% от общего количества 4G-устройств.
Сотни тысяч футбольных болельщиков смогут получить представление о том, какими будут услуги связи нового поколения, благодаря технологии Massive MIMO, развернутой в сети МТС в семи городах проведения матчей.
Основные фрагменты сети Massive MIMO
Москва. Территории вокруг стадионов "Лужники" и "Открытие Арена"; аэропорт Шереметьево; Белорусский вокзал; Парк Победы; Центральный дом художника; Москва-Сити (ул. Тестовская, 8).
Санкт-Петербург. Территория возле стадиона "Санкт-Петербург"; Московский вокзал; фан-зоны на Дворцовой площади (со стороны пл. Конюшенная, 1; наб. р. Мойки, 37; наб. Макарова, 2; ул. Гороховая, 2/6).
Казань. Стадион "Казань Арена" и территория вокруг него; фан-зона на ул. Декабристов, 2.
Ростов-на-Дону. Территория вокруг стадиона "Ростов Арена"; привокзальная площадь; фан-зоны на ул. Суворова, 119/80 и пл. Театральная, 4 и 46.
Нижний Новгород. Территория возле стадиона "Нижний Новгород"; фан-зоны на пл. Максима Горького и пл. Минина.
Екатеринбург. Территория вокруг стадиона "Екатеринбург Арена" и ул. Горького, 31.
Самара. Территория вокруг стадиона "Самара Арена", фан-зоны на пл. Куйбышева и ул. Фрунзе, 165.