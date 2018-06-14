Фото: barnaul.org
Вазоны-мячи установили в Барнауле в день открытия чемпионата мира по футболу, информирует пресс-центр администрации краевой столицы.
Так, в Индустриальном районе завершают обустройство тематического зеленого уголка в футбольном стиле на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев.
"На территории зеленого уголка до конца дня будут завершены работы по планировке грунта и установке малых архитектурных форм. Уже вечером оценить новое тематическое место отдыха горожан смогут посетители фан-зоны в Парке спорта Алексея Смертина", — добавляют в мэрии.
Кроме того, еще три вазона в форме мячей украсили Павловский тракт на развязке с улицей Малахова.
Комментарии
Готовится к чему?) Где мундиаль и где краевая столица))