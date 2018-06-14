Эфир телеканала полностью отведен главному спортивному событию лета – чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Канал будет работать только во время проведения чемпионата — до 15 июля. "Матч! Ультра" вещает в сверхвысоком качестве. На канале не будет никакой рекламы. Канал получил приоритет для показа эксклюзивов о мундиале: эксклюзивная информация про FIFA 2018 будет сначала появляться на тематическом канале "Матч! Ультра", а затем на других площадках "ГПМ Матч".
В эфире канала появятся премьерные выпуски программ "Портреты игроков чемпионата мира", "Дорога в Россию". Съемки будут проводиться в знаменитой восьмой студии "Останкино". В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.
Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала "Матч ТВ". Одно из новшеств и отличий "Матч! Ультра" – у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.
На период проведения мундиаля канал заменит "Матч планета", вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.