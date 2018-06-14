Ростуризм намерен за шесть лет увеличить доходы от въездного туризма до 15,5 млрд долларов, но для этого необходимо не только упростить визовый режим, но и потратить значительную сумму средств на продвижение России как туристического направления, пишет "Коммерсант".
В 2017 году доходы России от туризма составили 8,9 млрд долларов, что на 14% больше уровня 2016 года.
Ускорить принятие проекта "Увеличение экспорта туристских услуг" потребовал Совет Федерации. Разработчики рассчитывают, что объем экспорта туристических услуг вырастет на 75% к 2024 году.
Для реализации предложенных мер потребуется финансирование в размере около 500 млн рублей в год.
Сенаторы полагают, что за счет этих вложений реально довести доходы от туризма и до большей отметки — порядка 30 млрд долларов за обозначенное время.
Также в Совфеде уже привычно полагают, что доходы можно увеличить за счет повышения стоимости товаров и услуг: сейчас туристы тратят в России в среднем 300 долларов на человека.
По информации Росстата, в прошлом году в России побывали 24,39 млн иностранных туристов, в том числе 16,59 млн приехали из стран ближнего зарубежья. Чаще всего прибывают туристы из Китая и Финляндии.
Комментарии
Умники.
Также в Совфеде уже привычно полагают, что доходы можно увеличить за счет повышения стоимости товаров и услуг
Так и мы некоторыми такими же товарами и услугами пользуемся, так что цены вверх для всех, кроме тех кто жрёт и не давится.
Вот и я говорю , как в азии, для россиян одни цены, для приезжих с наценкой, а у нас наоборот иностранцам взялись ндс компенсировать. Вы там в думе и совете что творите?