Алтайский избирком объяснил двойной рост трат на выборы губернатора

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова объяснила, почему на выборы губернатора в 2018 году выделено в два раза больше средств, чем это было на предыдущих выборах. Этот вопрос она обсудила с журналистами на пресс-конференции в четверг, 14 июня.

350 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края на проведение досрочных выборов губернатора 9 сентября 2018 года. Ирина Акимова уточнила, что это максимальная сумма, доступная для организации выборов. Однако по факту может быть потрачено и меньше. Во-первых, сумма рассчитана предварительно. Во-вторых, может быть экономия во время госзаказа и других трат. Во всяком случае, избирком к этому будет стремиться, уточнила Ирина Акимова.

Напомним, на предыдущие выборы главы региона в 2014 году было выделено 160 млн рублей. Тогда потратили почти всю сумму — 157 млн.

"Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.

В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена. Кроме того, работать члены комиссий будут в некоторые дни до 20 часов вечера, а не до 18 часов, как раньше.

На выборах будет использовано 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ, или "электронная урна"). Это больше, чем четырьмя годами ранее. Сами КОИБы для региона бесплатны — это федеральная собственность. А вот за их техническое обслуживание, обучение и работу персонала заплатит краевой бюджет как раз из этих 350 млн рублей.

Также рост трат обусловлен использованием других новых технических средств, в том числе видеонаблюдение, QR-кодирование.

Еще одна новая трата — печать госзнаков. Дело в том, что на выборах 2018 года избиратель сможет голосовать на любом участке в пределах края. Для этого ему надо будет написать специальное заявление. Если это делать в последние несколько дней до выборов, то избиратель получает специальный бланк, на котором будет защитная марка. К выборам президента в марте 2018 года их для Алтайского края было напечатано 36 тысяч штук, реально использовано всего 3 тысячи. К губернаторским выборам напечатают около 15 тысяч штук. Одна марка стоит около 2,12 рубля.

Подорожали и товары, и услуги для информационно-разъяснительной деятельности.

Кстати, на выборы президента в марте 2018 года региону выделили 250 млн рублей.