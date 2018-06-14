Алтайский избирком объяснил двойной рост трат на выборы губернатора

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова объяснила, почему на выборы губернатора в 2018 году выделено в два раза больше средств, чем это было на предыдущих выборах. Этот вопрос она обсудила с журналистами на пресс-конференции в четверг, 14 июня.
350 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края на проведение досрочных выборов губернатора 9 сентября 2018 года. Ирина Акимова уточнила, что это максимальная сумма, доступная для организации выборов. Однако по факту может быть потрачено и меньше. Во-первых, сумма рассчитана предварительно. Во-вторых, может быть экономия во время госзаказа и других трат. Во всяком случае, избирком к этому будет стремиться, уточнила Ирина Акимова.
Напомним, на предыдущие выборы главы региона в 2014 году было выделено 160 млн рублей. Тогда потратили почти всю сумму — 157 млн.
"Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.
В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена. Кроме того, работать члены комиссий будут в некоторые дни до 20 часов вечера, а не до 18 часов, как раньше.
На выборах будет использовано 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ, или "электронная урна"). Это больше, чем четырьмя годами ранее. Сами КОИБы для региона бесплатны — это федеральная собственность. А вот за их техническое обслуживание, обучение и работу персонала заплатит краевой бюджет как раз из этих 350 млн рублей.
Также рост трат обусловлен использованием других новых технических средств, в том числе видеонаблюдение, QR-кодирование.
Еще одна новая трата — печать госзнаков. Дело в том, что на выборах 2018 года избиратель сможет голосовать на любом участке в пределах края. Для этого ему надо будет написать специальное заявление. Если это делать в последние несколько дней до выборов, то избиратель получает специальный бланк, на котором будет защитная марка. К выборам президента в марте 2018 года их для Алтайского края было напечатано 36 тысяч штук, реально использовано всего 3 тысячи. К губернаторским выборам напечатают около 15 тысяч штук. Одна марка стоит около 2,12 рубля.
Подорожали и товары, и услуги для информационно-разъяснительной деятельности.
Кстати, на выборы президента в марте 2018 года региону выделили 250 млн рублей.
Комментарии
а чего там объяснять - годовая инфляция 25% ))
переработали, прям, с 18 до 20... лицемеры!
зачем тратить такие деньги и так понятно кто будет губером,
"как же дефицит бюджета" денег нет но вы держитесь.
Мы все должны быть рады! Люди, связанные с выборами получат большую зарплату. Задекларированный годовой доход за 2017 год председателя Алтайского избиркома Ирины Акимовой составил 4 млн 109 тыс. 356 руб...
Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.
В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена. Кроме того, работать члены комиссий будут в некоторые дни до 20 часов вечера, а не до 18 часов, как раньше.
Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.
В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена.
Во дают. Люди пашут и годами нет повышения з/п. А эти 350 000 потратят на никому ненужный цирк. Деньги где взяли? Если их девать некуда, то на каком основании жкх повышается каждый год? И почему эти никому не нужные избиркомы тратят деньги круглый год, а на выборах им ещё и приплачивать надо. Ну прямо как учителям за сидение на егэ, которым это не их обязанность. Что за бред идёт-платить за то не знаю что, когда ПМ=9300
Пили бабло! Пжив рулит!
Эххх комментаторы ..... не скрепно мыслите
"Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня.
это рост зарплаты в 2 раза , что тут не понятно, остальные завидуют
с нетерпением ждем следующей весны, что бы узнать на сколько у Акимовой доход вырос
Однако по факту может быть потрачено и меньше.
Ключевое слово сочетание "может быть". Но не будет. Потратят всё,если не больше.
неужели есть ещё такие, кто не знает победителя на выборах?
350 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края на ... каждый сам додумает.
Избирательную систему надо хорошо и сытно кормить, а то может так получиться, что губернатором станет совсем не тот человек.