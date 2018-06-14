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Алтайский избирком объяснил двойной рост трат на выборы губернатора

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На выборы губернатора Алтайского края в 2014 году выделили 160 млн рублей, в 2018 году — 350 млн рублей

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова объяснила, почему на выборы губернатора в 2018 году выделено в два раза больше средств, чем это было на предыдущих выборах. Этот вопрос она обсудила с журналистами на пресс-конференции в четверг, 14 июня.

350 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края на проведение досрочных выборов губернатора 9 сентября 2018 года. Ирина Акимова уточнила, что это максимальная сумма, доступная для организации выборов. Однако по факту может быть потрачено и меньше. Во-первых, сумма рассчитана предварительно. Во-вторых, может быть экономия во время госзаказа и других трат. Во всяком случае, избирком к этому будет стремиться, уточнила Ирина Акимова.

Напомним, на предыдущие выборы главы региона в 2014 году было выделено 160 млн рублей. Тогда потратили почти всю сумму — 157 млн.

"Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду  в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.

В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена. Кроме того, работать члены комиссий будут в некоторые дни до 20 часов вечера, а не до 18 часов, как раньше.

На выборах будет использовано 200 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ, или "электронная урна"). Это больше, чем четырьмя годами ранее. Сами КОИБы для региона бесплатны — это федеральная собственность. А вот за их техническое обслуживание, обучение и работу персонала заплатит краевой бюджет как раз из этих 350 млн рублей.

Также рост трат обусловлен использованием других новых технических средств, в том числе видеонаблюдение, QR-кодирование.

Еще одна новая трата — печать госзнаков. Дело в том, что на выборах 2018 года избиратель сможет голосовать на любом участке в пределах края. Для этого ему надо будет написать специальное заявление. Если это делать в последние несколько дней до выборов, то избиратель получает специальный бланк, на котором будет защитная марка. К выборам президента в марте 2018 года их для Алтайского края было напечатано 36 тысяч штук, реально использовано всего 3 тысячи. К губернаторским выборам напечатают около 15 тысяч штук. Одна марка стоит около 2,12 рубля.

Подорожали и товары, и услуги для информационно-разъяснительной деятельности.

Кстати, на выборы президента в марте 2018 года региону выделили 250 млн рублей.

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Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.06.2018 15:40
- гость -

а чего там объяснять - годовая инфляция 25% ))

0  0
14.06.2018 15:43
- гость -

переработали, прям, с 18 до 20... лицемеры!

0  0
14.06.2018 15:45
- гость -

зачем тратить такие деньги и так понятно кто будет губером,
"как же дефицит бюджета" денег нет но вы держитесь.

0  0
14.06.2018 15:51
- гость -

Мы все должны быть рады! Люди, связанные с выборами получат большую зарплату. Задекларированный годовой доход за 2017 год председателя Алтайского избиркома Ирины Акимовой составил 4 млн 109 тыс. 356 руб...

0  0
14.06.2018 15:54
- гость -

Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.

В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена. Кроме того, работать члены комиссий будут в некоторые дни до 20 часов вечера, а не до 18 часов, как раньше.





Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня. От общей суммы это около 80%(...). Это не излишки, это потенциальный расчет (имеет в виду в целом сумму на выборы — прим. ред.)", — сообщила Ирина Акимова.
В основном за счет этого и произошло повышение: за последние четыре года почасовая оплата была увеличена.

Во дают. Люди пашут и годами нет повышения з/п. А эти 350 000 потратят на никому ненужный цирк. Деньги где взяли? Если их девать некуда, то на каком основании жкх повышается каждый год? И почему эти никому не нужные избиркомы тратят деньги круглый год, а на выборах им ещё и приплачивать надо. Ну прямо как учителям за сидение на егэ, которым это не их обязанность. Что за бред идёт-платить за то не знаю что, когда ПМ=9300













0  0
14.06.2018 16:29
- гость -

Пили бабло! Пжив рулит!

0  0
14.06.2018 16:34
Александр

Эххх комментаторы ..... не скрепно мыслите

0  0
14.06.2018 16:45
- гость -

"Основная часть запланированных 350 млн рублей — это дополнительная оплата труда и компенсации членам избирательных комиссий различного уровня.

это рост зарплаты в 2 раза , что тут не понятно, остальные завидуют

0  0
14.06.2018 16:50
- гость -

с нетерпением ждем следующей весны, что бы узнать на сколько у Акимовой доход вырос

0  0
14.06.2018 16:56
- гость -

Однако по факту может быть потрачено и меньше.

Ключевое слово сочетание "может быть". Но не будет. Потратят всё,если не больше.

0  0
14.06.2018 16:58
к.к.к.

неужели есть ещё такие, кто не знает победителя на выборах?
350 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края на ... каждый сам додумает.

0  0
14.06.2018 17:03
- гость -

Избирательную систему надо хорошо и сытно кормить, а то может так получиться, что губернатором станет совсем не тот человек.

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