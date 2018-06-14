Фото: livejournal.com
Режиссер, народный артист России Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в четверг, 14 июня, передает ТАСС.
О смерти выдающегося деятеля отечественной культуры сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, Говорухина не стало в 10:37. Он умер в санатории "Барвиха".
Напомним, что ряд СМИ сообщили о кончине режиссера накануне, однако затем эти данные были опровергнуты.
Станислав Говорухин является режиссером таких культовых фильмов, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину".
Он принимал активное участие в политической жизни России, был активным членом партии "Единая Россия".
Комментарии
Соболезнования родным.
шок! Упокой, Господи, его душу. ООООччень горько!
Земля ему пухом...
сия участь никого не минует, увы...
Царствие Небесного! Соболезнование родным. Жаль, уходят лучшие представители эпохи настоящих людей..
родные Говорухина амик вряд ли читают
да все уходят, вечных нет. Очень жаль, фильмы интересные, красивые, запоминающиеся.
Его работу в ЕР отделяю от его творчества.
Низкий поклон за Место встречи изменить нельзя и Ворошиловского стрелка.
Соболезнования родным и близким.
Мощный был режиссер, но как после ворошиловского стрелка попал к этим, кого же и обличал...
ворошиловский стрелок -равных нет. Шедевр. Почему на оскар не выдвинут? Хотя, там не понять. И парадокс, создав такой уникальный фильм, тут же стал представителем этого режима. Самый интеллектуальный режиссер, равный. может быть, только Гайдай
ладно хоть в Барвихе, а не под забором больницы, как та обычная женщина в Екатеринбурге 6 июня. заслужил у новых хозяев жизни.
14.06.2018 15:43
- гость -
Так он обличал то в первую очередь все общество. В прекрасном обществе не появляются плохие менты, депутаты и прочее.
"Так он обличал то в первую очередь все общество. В прекрасном обществе не появляются плохие менты, депутаты и прочее."
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Говорухину значит можно обличать, а другим - нет? к ним сразу вопрос, почему вы так ненавидите Россию?
"К тем, кто лает на мою Родину, испытываю лютую личную неприязнь"(с) Так, Грантштейн?
Был доверенным лицом Путина. Хорошо это или плохо?
Продался этим.....
К тем, кто лает на мою Родину======== Пушкин и Лермонтов "лаяли" на родину, он их тоже ненавидит?
Лени Риффеншталь тоже прогнулась под диктатора и даже частично верила в его идеи, но это не умаляет её достоинств как великого режиссёра.