Четверг, 14 Июнь, 17:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,12
€ 74,14
412159
18°
Обь
538см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский край
Новости

Умер режиссер Станислав Говорухин

, ИА "Амител"
Режиссер скончался в санатории "Барвиха"

Фото: livejournal.com

Режиссер, народный артист России Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в четверг, 14 июня, передает ТАСС.

О смерти выдающегося деятеля отечественной культуры сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, Говорухина не стало в 10:37. Он умер в санатории "Барвиха".

Напомним, что ряд СМИ сообщили о кончине режиссера накануне, однако затем эти данные были опровергнуты.

Станислав Говорухин является режиссером таких культовых фильмов, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину".

Он принимал активное участие в политической жизни России, был активным членом партии "Единая Россия".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.06.2018 15:11
Океана

Соболезнования родным.

0  0
14.06.2018 15:12
гость

шок! Упокой, Господи, его душу. ООООччень горько!

0  0
14.06.2018 15:15
гость

Земля ему пухом...

0  0
14.06.2018 15:16
- гость -

сия участь никого не минует, увы...

0  0
14.06.2018 15:21
- гость -

Царствие Небесного! Соболезнование родным. Жаль, уходят лучшие представители эпохи настоящих людей..

0  0
14.06.2018 15:27
- гость -

родные Говорухина амик вряд ли читают

0  0
14.06.2018 15:29
- гость -

да все уходят, вечных нет. Очень жаль, фильмы интересные, красивые, запоминающиеся.

0  0
14.06.2018 15:41
Грантштейн

Его работу в ЕР отделяю от его творчества.
Низкий поклон за Место встречи изменить нельзя и Ворошиловского стрелка.
Соболезнования родным и близким.

0  0
14.06.2018 15:43
- гость -

Мощный был режиссер, но как после ворошиловского стрелка попал к этим, кого же и обличал...

0  0
14.06.2018 16:00
гость

ворошиловский стрелок -равных нет. Шедевр. Почему на оскар не выдвинут? Хотя, там не понять. И парадокс, создав такой уникальный фильм, тут же стал представителем этого режима. Самый интеллектуальный режиссер, равный. может быть, только Гайдай

0  0
14.06.2018 16:07
- гость -

ладно хоть в Барвихе, а не под забором больницы, как та обычная женщина в Екатеринбурге 6 июня. заслужил у новых хозяев жизни.

0  0
14.06.2018 16:10
- гость -


14.06.2018 15:43
- гость -
Так он обличал то в первую очередь все общество. В прекрасном обществе не появляются плохие менты, депутаты и прочее.

0  0
14.06.2018 16:21
- гость -

"Так он обличал то в первую очередь все общество. В прекрасном обществе не появляются плохие менты, депутаты и прочее."
-----
Говорухину значит можно обличать, а другим - нет? к ним сразу вопрос, почему вы так ненавидите Россию?
"К тем, кто лает на мою Родину, испытываю лютую личную неприязнь"(с) Так, Грантштейн?

0  0
14.06.2018 16:23
- гость -

Был доверенным лицом Путина. Хорошо это или плохо?

0  0
14.06.2018 16:29
- гость -

Продался этим.....

0  0
14.06.2018 16:30
- гость -

К тем, кто лает на мою Родину======== Пушкин и Лермонтов "лаяли" на родину, он их тоже ненавидит?

0  0
14.06.2018 16:35
- гость -

Лени Риффеншталь тоже прогнулась под диктатора и даже частично верила в его идеи, но это не умаляет её достоинств как великого режиссёра.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
17:11
Медведев предложил повысить НДС ради качества жизни пенсионеров 1
17:01
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет 3
16:49
СМИ: вопрос о повышении НДС до 20% рассмотрят в Госдуме 4
16:32
Человек-легенда: факты о жизни и творчестве Станислава Говорухина 0
16:25
Главный полицейский Горного Алтая Павел Гаврилин стал генералом 2
16:14
Девочка пострадала при столкновении легковушки и микроавтобуса в Барнауле 0
16:03
Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram 0
15:55
Телеканал "Матч! Ультра" запущен к чемпионату мира по футболу 0
15:48
Володин о смерти Говорухина: "Боролся до конца с болезнью, но она победила" 0
15:36
Алтайский избирком объяснил двойной рост трат на выборы губернатора 12
15:30
Вот это связь: 5G-технологии запустили в городах футбольного турнира 0
15:25
Ростуризм придумал новый способ, как тратить полмиллиарда рублей в год 3
15:12
Увеличенные бонусы за кандидатов на выборах президента получат КПРФ и ЛДПР 4
15:06
Умер режиссер Станислав Говорухин 17
14:49
Дождь бойцам не страшен: как студенты Алтая открыли новый трудовой семестр 0
14:33
Вазоны-мячи украсили Барнаул в день открытия чемпионата мира по футболу 2
14:26
Бег с препятствиями: каким будет "фильтр" на выборах губернатора Алтая 4
14:13
Телеведущую уволили из-за наряда прямо во время прямой трансляции 0
14:01
Минфин возьмет у россиян триллионы рублей на дороги из Европы в Китай 10
13:57
Идет большая вода: Обь в Барнауле в ближайшие дни может подняться до 565 см 0
13:34
Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала в Алтайском крае 3
13:23
Сборная России по футболу отказалась от благословения церкви 13
13:14
Трамваи и автобусы в Барнауле изменят маршруты из-за ремонтных работ 1
13:02
Ущерб по картине Репина неожиданно вырос с 500 тысяч до 30 миллионов 3
12:52
Английские футболисты отказались пробовать подаренный каравай 16
12:35
Пляжный сезон открыли в Горно-Алтайске 2
12:22
Россияне стали тратить еще меньше денег за один поход в магазин 8
12:13
Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле 0
12:01
Самолет Ил-76 сбросил тонны воды на дежуривших сотрудников ГИБДД 6
11:50
Дерево рухнуло рядом с многоквартирным домом в Барнауле 2
11:32
Более 7 тысяч человек сдают ЕГЭ по обществознанию в Алтайском крае 0
11:23
Ученые составили "фоторобот" Бога: получилась молодая женщина 4
11:14
Против повышения пенсионного возраста высказались 92% россиян 18
11:01
Один горняк погиб, один травмирован: подробности обрушения в шахте на Алтае 7
10:51
Патриарх Кирилл вскоре может пересесть на лимузин серии "Кортеж" 14
10:40
Трассу Р-256 неожиданно перекрыли в предместьях Барнаула 1
10:33
Новый мобильный оператор появился в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирске 2
10:21
Знаки: жители Рубцовска увидели смерч до неба, молодого лося и градины 1
10:16
Два сантиметра до потопа: Обь в Барнауле почти достигла критической отметки 2
10:05
Поклонская решила проверять депутатов Госдумы с помощью силовиков 2
09:46
Обрушение породы произошло на Корбалихинском руднике в Алтайском крае 2
09:35
"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания 8
09:34
Обвиненный в домогательствах депутат Слуцкий рассказал, куда всех целовал 7
09:26
Велосипедист сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Барнауле 11
09:15
Права работающих россиян больше отстаивают работодатели, чем государство 4
09:02
Прошедшая "Прямая линия с Путиным" стала самой непопулярной за 7 лет 29
08:55
Выдвижение на пост сенатора объяснили знакомством "со школьной скамьи" 2
08:46
Страховки от неурожая подешевеют для фермеров 0
08:38
Россияне назвали пьянство и лень своими главными недостатками 17
08:27
Призыв не спать с иностранцами раскритиковали Милонов и Ханга 20
08:17
Соблазнительно и дерзко: новая коллекция купальников и белья от "Блис" 0
08:06
Торговый центр "Заря" откроется в Барнауле 6
07:50
Квартиру с сауной и бильярдной продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей 1
07:34
В пригороде Барнаула строят народный поселок нового типа 25
07:22
Закатали в асфальт 911 миллионов: как в Барнауле ремонтируют дороги 9
07:15
В первый раз в первый класс: как записать ребенка в школу 3
07:03
Когда смотреть матчи сборной России на чемпионате мира по футболу 1
06:48
Готовь елку летом: символ Нового года могут перенести к Старому базару 32
06:32
Трогательно до слез: собаки, которые выросли вместе с хозяевами 7
06:23
Честный человек Че Гевара: фото главного революционера XX века 6
06:14
Ливни, грозы и град: Алтайский край 14 июня живет в режиме шторма 0
06:01
Все на матч: где в Барнауле смотреть игры чемпионата мира по футболу 13
05:05
Кличко намерен судиться с "Нафтогазом" 0
04:05
Осужденного в США летчика Ярошенко перевели в другую тюрьму 0
03:07
Савченко написала письмо Путину с просьбой помиловать осужденных украинцев 0
02:05
Россиянина осудили за использование в Сети государственного герба России 3
01:03
Кудрин заявил о невыполнении большинства положений майских указов 7
00:03
Якубович пожаловался на россиян, "приходящих жрать" на "Поле чудес" 16

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.