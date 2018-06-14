Правительство может внести в Госдуму 14 июня документ об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Сделано это будет одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста.
Источник отметил, что льготная ставка налога в 10% пока будет пока сохранена: "И без того будет слишком много негативных новостей".
Льгота сейчас действует для продуктов питания (кроме деликатесов), лекарств, книг, учебников и детских товаров. В 2017 году льгота обошлась бюджету почти в 550 миллиардов рублей, в 2018-2019 годах расходы вырастут до 600 и 650 миллиардов рублей соответственно.
"Решение о повышении НДС — наиболее эффективное для поступления дополнительных денег и наименее вредное с точки зрения увеличения налоговой нагрузки. При этом не нужно трогать льготный НДС", — сказал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
Ранее сообщалось, что правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения НДС с 18 до 20%. Эти деньги, как планируется, пойдут на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина.
Комментарии
Вот и все смотрим новые цены во всех магазинах страны
Было бы не плохо, если бы завтра к утру в нашей стране исчезли бы все депутаты. Хоть бы некому было новые законы принимать грабящие народ.
Сегодня объявили в правительстве, что с 1 января 2019 года повышается НДС до 20 %, а также начнется постепенный рост возраста перехода на пенсию.Те люди, которые должны были выйти на пенсию в 2019 году, будут работать на год дольше. Вот вам, бабушка, и Юрьев день.
С праздником, товарищи,- открытием ЧМ18 по футболу!
никогда они не нажрутся