Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram в России, таким образом, жалоба юристов мессенджера была отклонена, сообщает РИА Новости.
"Решение суда первой инстанции оставить без изменения", — огласила решение судья.
Представитель Роскомнадзора заявила в Мосгорсуде, что представители ведомства и ФСБ требовали от мессенджера Telegram изменить его архитектуру так, чтобы предоставить ключи для дешифрования сообщений.
"ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствие с российским законом", — подчеркнула представитель Роскомнадзора.
Представитель ФСБ отметила, что негативный эффект от блокировки Telegram несопоставим с возможными терактами.
Юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев, в свою очередь, заявил, что ключи для дешифрования хранятся на устройствах пользователей, и компания не имеет к ним доступа.
Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что ведомство постоянно ищет новые способы для исполнения решения суда о блокировке Telegram в России.
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